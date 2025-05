Cultura

Movimento Cidade confirma edição no Parque da Prainha e ocupa novos espaços

Festival amplia atuação com atividades em Vitória e Vila Velha e promete programação diversa, com arte, bem-estar, música e experiências culturais

Publicado em 30 de maio de 2025 às 13:39

Movimento Cidade vai expandir suas ações para diferentes pontos da Grande Vitória Crédito: Melina Furlan / Gabriel Siqueira / Divulgação

O Festival Movimento Cidade chega à sua 7ª edição com fôlego renovado e um novo passo: além do já tradicional encontro no Parque da Prainha, em Vila Velha, o evento vai expandir suas ações e ocupar novos espaços ampliando sua conexão com o público. Em 2025, o MC também terá atividades em Vitória. >

Com programações previstas para locais como o Cais das Artes, o Sebrae e o Parque Cultural Casa do Governador, o festival se propõe a ser um verdadeiro circuito cultural entre as duas cidades. Ainda em Vila Velha, o Movimento retorna com força ao Parque da Prainha e estará presente também na sede da escola Mocidade Unida da Glória (MUG), entre outros espaços.>

Mesmo em fase final de obras, o Cais das Artes será palco de atividades culturais, revelando parte do potencial do espaço para a cena artística capixaba. O Sebrae, por sua vez, abrigará oficinas voltadas à formação de públicos e criadores. Em cada local, o festival oferece uma experiência única, valorizando a diversidade e a potência coletiva dos territórios.>

A proposta do MC vai além do entretenimento e aposta em uma programação pensada para todos os momentos do dia — do nascer do sol ao after. Três novos formatos ampliam essa ideia: o Sol MC, com atividades matinais voltadas ao bem-estar, como práticas esportivas, oficinas criativas e rodas de conversa; o +MC, que valoriza a multiplicidade com shows, batalhas e intervenções artísticas que atravessam linguagens; e o NAV, o after oficial do festival, que mantém a energia viva com festas que seguem noite adentro.>

Movimento Cidade Crédito: Vans Bumbeers / Thompson Griffo/ Divulgação /

Reconhecido como o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, o Movimento Cidade acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, reunindo um line-up diverso com artistas locais e nacionais. Já passaram pelos palcos do MC nomes como Emicida, Criolo, Marina Sena, Liniker, Silva e Djonga. Além da música, o evento mantém seu compromisso com o audiovisual, com mostras exibidas na maior tela de cinema a céu aberto do estado.>

