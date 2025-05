Festa junina

Falamansa comanda arraiá em shopping de Vila Velha; veja detalhes

Evento ainda contará com apresentações de artistas Sambasoul com Fred Nery, Mafuá com Amanda Requião, DJ Maholic e Dj Fabricio V

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:00

Falamansa promete agitar arraiá em shopping de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/@bandafalamansa/@oleonardorochaa

O clima de São João vai tomar conta de Vila Velha! No dia 27 de junho, a cidade recebe o Arraiá do Falamansa, com show da consagrada banda Falamansa, que promete transformar o estacionamento do Boulevard Shopping em uma verdadeira celebração, repleta de música, tradição junina e muita animação. >

Liderado pelo vocalista Tato, o grupo promete um verdadeiro baile de arrasta-pé, embalado por hits consagrados como “Xote dos Milagres”, “Rindo à Toa” e “Xote da Alegria”. Com mais de duas décadas de estrada, a banda é referência quando se fala em forró universitário e trará um repertório recheado de energia e nostalgia, ideal para entrar no clima junino.>

Além do show principal, o evento também contará com apresentações de artistas locais, como Sambasoul com Fred Nery, Mafuá com Amanda Requião, DJ Maholic e Dj Fabricio V. >

Grupo Mafuá também irá se apresentar na festa junina em Vila Velha Crédito: Aron Moussatche Ribas

A festa terá toda a ambientação típica dos arraiás nordestinos: bandeirinhas, comidas típicas, muito forró e aquele clima acolhedor das tradicionais festas de junho. Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 60 (1º lote), pela plataforma Zig Tickets. A classificação é 18 anos.>

>

SERVIÇO

Arraiá do Falamansa

Data: 27 de junho (sexta-feira)

27 de junho (sexta-feira) Horário: Abertura dos portões às 20h

Abertura dos portões às 20h Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha - Rodovia do Sol, 5000 – Itaparica, Vila Velha

Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha - Rodovia do Sol, 5000 – Itaparica, Vila Velha Ingressos: A partir de R$ 60, na plataforma Zig Tickets

A partir de R$ 60, na plataforma Zig Tickets Classificação: 18 anos >

