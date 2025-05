Pra curtir

Dennis DJ promete se apresentar no meio do público em Vitória

Espírito Santo recebe o projeto "Face to Face", que traz um formato que promete aproximar ainda mais o artista do público

Vitória será palco de uma experiência única no dia 16 de agosto. DJ Dennis, um dos principais compositores e produtores do país, retorna ao Espírito Santo com o projeto “Face to Face” - um formato que promete aproximar ainda mais o artista do público. >