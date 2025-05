Ingressos à venda

Paula Toller desembarca em Vitória com show nostálgico da turnê “Amorosa”

Show celebra os 40 anos de carreira da cantora com repertório recheado de clássicos do Kid Abelha e sucessos da carreira solo

A eterna musa do pop rock brasileiro, Paula Toller, volta aos palcos capixabas no dia 7 de junho, no Oásis Beach Club, em Vitória, como atração principal da segunda edição do Vitória DuRock. A apresentação integra a turnê comemorativa “Amorosa”, que celebra os 40 anos de carreira da artista com um espetáculo repleto de sucessos e memórias afetivas. >