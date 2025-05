Rock and roll

Mel Lisboa homenageia Rita Lee em espetáculo em Vitória

Tributo reúne sucessos e histórias da rainha do rock nacional em apresentação que mistura narrativa e música ao vivo

Publicado em 17 de maio de 2025 às 13:30

Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee Crédito: Mauricio Nahas

Mel Lisboa retorna aos palcos com um tributo emocionante à rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Nos dias 21 e 22 de junho, o público capixaba poderá conferir o espetáculo “Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee”, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. A apresentação mistura música, memória e reverência em um formato intimista, que celebra a genialidade de uma das maiores artistas do país. >

O espetáculo é uma viagem afetiva pela trajetória de Rita Lee, entrelaçando suas canções mais icônicas com histórias e homenagens que emocionam e divertem. No palco, Mel Lisboa interpreta os grandes sucessos da roqueira ao lado de um violão, criando um clima de proximidade com o público.>

O projeto tem raízes profundas: em 2014, Mel viveu Rita Lee pela primeira vez no palco, no espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, que lhe rendeu elogios da crítica e do público — inclusive da própria homenageada. “Mel, você me fez muito melhor do que eu mesma”, disse Rita, emocionada com a performance da atriz.>

Mel Lisboa homenageia Rita Lee em espetáculo no Sesc Glória Crédito: Mauricio Nahas

Desta vez, Mel Lisboa mergulha novamente nesse universo, mas com uma proposta diferente. Segundo a própria atriz, o resultado é um espetáculo único, que celebra o legado da artista e emociona fãs de todas as gerações.>

Atuação premiada

Além da carreira marcante na televisão, com papéis icônicos como em Presença de Anita (2001), Mel tem se destacado também no cinema e no teatro. Sua atuação recente no musical sobre Rita Lee, em cartaz desde abril no Teatro Porto, em São Paulo, lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz e indicações em outras premiações de prestígio. >

Com sessões esgotadas rapidamente, a produção anunciou uma sessão extra no dia 21 de junho (sábado), às 18h, também no Teatro Sesc Glória. Os ingressos estão disponíveis pelo site Le Billet.>

Serviço

Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee

Data/Hora: 21 de junho (sexta-feira), às 20h / 21 de junho (sexta-feira), sessão extra às 18h / 22 de junho (sábado), às 19h

21 de junho (sexta-feira), às 20h / 21 de junho (sexta-feira), sessão extra às 18h / 22 de junho (sábado), às 19h Local: Teatro Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Teatro Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória Ingressos: à venda no site Le Billet >

