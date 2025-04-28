"Me apaixonei pela música em Vitória", revela Roberto Menescal em retorno ao ES

Cantor e comprositor Roberto Menescal Crédito: Washington Possato / Divulgação

Roberto Menescal, um dos grandes nomes da Bossa Nova, retorna ao Espírito Santo para uma noite de lembranças, música e boas conversas. Embora tenha nascido em Vitória, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda pequeno, aos três anos de idade. Mas foi em solo capixaba, durante férias de meio e de fim de ano, que Menescal viveu algumas de suas memórias mais marcantes da infância e juventude — e onde sua relação com a música começou a se desenhar.

"Vitória era minha liberdade", conta o músico. “Eu ia ao Espírito Santo em todas as férias de meio e de fim de ano. Meus grandes momentos de infância e juventude foram em Vitória.” Foi aqui também que, numa noite, ouviu dois músicos tocando violão do lado de fora de um bar. Um amigo capixaba lhe emprestou um violão, e Menescal iniciou uma jornada que faria dele um dos fundadores da Bossa Nova.

Agora, prestes a completar 88 anos e celebrando quase 70 anos de carreira, Menescal volta ao Espírito Santo como convidado do projeto "De Conversa em Conversa – Arte e Cultura em Cena", no Parque Cultural Casa do Governador. A estreia do projeto acontece na próxima terça-feira, 29 de abril, às 19h, em Vila Velha.

Cantor e comprositor Roberto Menescal Crédito: Quinho Mibach / Divulação

Ao lado dele, estará Elisa Lucinda, a poeta, atriz, cantora e escritora capixaba que conquistou o Brasil com sua arte multifacetada. Juntos, os dois participarão de um talk show mediado por Júlio Diniz, professor, pesquisador e especialista em música e literatura brasileira.

Um encontro de histórias e afetos

Menescal se mostra empolgado com o formato do evento, que promove um diálogo direto entre artistas e público. “Esse formato de talk show é muito bom. Sempre vem uma pergunta que me faz lembrar de algo que eu já nem pensava mais. E conhecendo os capixabinhas, sei que vai ter perguntas muito interessantes”, brinca.

Sobre dividir o palco com Elisa Lucinda, ele não esconde a admiração.

Sempre observei a Elisa com muito respeito. Nunca vi uma pessoa fazer tantas coisas diferentes na arte — ela canta, compõe, atua, escreve. Vai ser um papo muito rico

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira

Além da troca com o público, Menescal destaca o carinho especial por este reencontro: "Sempre vim para Vitória fazer shows, mas nunca tive um bate-papo assim direto com a plateia. Agora vai ser de verdade, de conversa em conversa. Tô muito animado!"

O Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em 2022, o Parque Cultural Casa do Governador se firmou como um dos espaços mais inovadores de arte e cultura do Espírito Santo. Localizado na Residência Oficial do Governo do Estado, em Vila Velha, o parque reúne natureza, arte contemporânea, educação e sustentabilidade em um só lugar. Com mais de 93 mil metros quadrados de área, é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do estado, com 32 obras — entre esculturas, instalações e projetos artísticos.

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