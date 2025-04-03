“Itaúnas é o meu paraíso”, diz capixaba Elisa Lucinda durante passagem no ES

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira

Em entrevista exclusiva para HZ, Elisa Lucinda, que é natural de Cariacica, falou sobre sua relação afetiva com o Espírito Santo e revelou detalhes de seus próximos projetos. Dona de uma casa em Itaúnas há 23 anos, a artista destacou o quanto a vila é um refúgio criativo para ela.

Sempre tive vontade de levar as pessoas para Itaúnas. Lá é a minha pasárgada, que é o mundo imaginado do Manoel Bandeira. Lá o meu paraíso, meu sonho. Uso muito para descansar e escrever mas nunca para me apresentar. A vila é linda. Tem muita gente que leva parentes e amigos lá por minha causa

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira

Com a Festa Internacional da Palavra, Elisa quer ampliar o alcance da literatura no estado e garantir que o evento se torne uma tradição anual. "Quando uma festa literária chega em um lugar desse, considera-se os intelectuais, os pensadores, os artistas do lugar”, disse.

“Tem muita gente interessante no Norte do ES que antes precisava ir até Vitória, Cachoeiro ou Paraty para participar de algo assim. Queremos que esse festival entre para o calendário capixaba"

A artista também revelou que Itaúnas será palco do lançamento de seu novo livro, feito em parceria com o fotógrafo Vitor Nogueira, que registra a vila há 40 anos. "Nosso livro traz poemas e fotos em homenagem ao Espírito Santo, está muito bonito”, contou.

Tenho muita gratidão com o meu estado. O quintal de Itaquari, por exemplo, é o meu caderno de poesia. O Estado pode assumir sua 'capixabice', como a Bahia faz com suas fitinhas do Bonfim. Afinal, a moqueca capixaba é a original, o resto é peixada. O Espírito Santo me deu a formação teatral, minha poesia. Saí de lá com muitos elementos

NOVIDADES NA CARREIRA

Elisa também adiantou que está envolvida em diversos projetos. Atualmente, grava um novo filme da Globo, "Quem é Morto Sempre Aparece", no qual interpreta uma leiloeira caloteira. "Adoro fazer vilã!", revelou. Além disso, prepara o lançamento de sua antologia poética, de um novo livro infantil na Bienal do Rio, em junho, e levará "Diário do Vento" para a Flip.