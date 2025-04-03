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Veja entrevista

“Itaúnas é o meu paraíso”, diz capixaba Elisa Lucinda durante passagem no ES

Atriz e escritora promove a Festa Internacional da Palavra, na região Norte do ES, e compartilha com HZ inspirações e novos projetos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 15:50

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora
Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira
A atriz, poetisa e escritora Elisa Lucinda está à frente da Festa Internacional da Palavra, evento que promete transformar Itaúnas, no município de Conceição da Barra, na capital da literatura e da poesia. A programação acontece entre os dias 21 e 24 de maio e é totalmente gratuita.
Em entrevista exclusiva para HZ, Elisa Lucinda, que é natural de Cariacica, falou sobre sua relação afetiva com o Espírito Santo e revelou detalhes de seus próximos projetos. Dona de uma casa em Itaúnas há 23 anos, a artista destacou o quanto a vila é um refúgio criativo para ela.
Sempre tive vontade de levar as pessoas para Itaúnas. Lá é a minha pasárgada, que é o mundo imaginado do Manoel Bandeira. Lá o meu paraíso, meu sonho. Uso muito para descansar e escrever mas nunca para me apresentar. A vila é linda. Tem muita gente que leva parentes e amigos lá por minha causa
Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora
Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira
Com a Festa Internacional da Palavra, Elisa quer ampliar o alcance da literatura no estado e garantir que o evento se torne uma tradição anual. "Quando uma festa literária chega em um lugar desse, considera-se os intelectuais, os pensadores, os artistas do lugar”, disse.

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“Tem muita gente interessante no Norte do ES que antes precisava ir até Vitória, Cachoeiro ou Paraty para participar de algo assim. Queremos que esse festival entre para o calendário capixaba"
A artista também revelou que Itaúnas será palco do lançamento de seu novo livro, feito em parceria com o fotógrafo Vitor Nogueira, que registra a vila há 40 anos. "Nosso livro traz poemas e fotos em homenagem ao Espírito Santo, está muito bonito”, contou.
Tenho muita gratidão com o meu estado. O quintal de Itaquari, por exemplo, é o meu caderno de poesia. O Estado pode assumir sua 'capixabice', como a Bahia faz com suas fitinhas do Bonfim. Afinal, a moqueca capixaba é a original, o resto é peixada. O Espírito Santo me deu a formação teatral, minha poesia. Saí de lá com muitos elementos

NOVIDADES NA CARREIRA

Elisa também adiantou que está envolvida em diversos projetos. Atualmente, grava um novo filme da Globo, "Quem é Morto Sempre Aparece", no qual interpreta uma leiloeira caloteira. "Adoro fazer vilã!", revelou. Além disso, prepara o lançamento de sua antologia poética, de um novo livro infantil na Bienal do Rio, em junho, e levará "Diário do Vento" para a Flip.
A artista também é tema de um documentário sobre sua vida e está produzindo um novo espetáculo, "O Cuidado com Ela", que segue a linha de "Pare de Falar Mal da Rotina", monólogo que está em cartaz há 23 anos.

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