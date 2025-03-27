De musicais à história de Chanel: ES deve entrar na rota de grandes espetáculos

Espetáculo Conserto para Dois, com Claudia Raia e Jarbas Homen Crédito: WB Produções / Divulgação

Hoje, 27 de março, é celebrado o Dia Mundial do Teatro, uma data que homenageia uma das formas de expressão artística mais antigas da humanidade. O teatro, que surgiu na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos, nasceu da necessidade humana de contar histórias, refletir sobre a sociedade e explorar emoções. Desde então, o teatro resistiu ao tempo e se transformou, mantendo-se como uma das mais poderosas manifestações culturais.

No Brasil, o teatro tem um papel fundamental na formação cultural e artística do país, e no Espírito Santo, não é diferente. Dentre os grandes nomes que contribuem para manter essa arte viva e pulsante, destaca-se a WB Produções, que, em 2025, completa 18 anos de história.

Fundada em 2007 por Bruna Dornellas e Wesley Telles, a produtora capixaba se consolidou como uma das principais realizadoras de projetos culturais do país, levando o teatro a diversos estados brasileiros e impactando milhões de espectadores.

Fotos históricas da WB Produções Crédito: Acervo pessoal

Para celebrar sua maioridade, a WB Produções prepara grandes estreias para os próximos anos, confira:

"The Cher Show – O Musical"

A aguardada versão brasileira do espetáculo da Broadway sobre a icônica cantora Cher, dirigida por João Fonseca, promete emocionar o público. O musical traz não só a trajetória de sua vida entre altos e baixos, mas também suas emoções, relações e trabalhos, acompanhados de seus maiores sucessos, como "Believe", "If I Could Turn Back Time" e "I Got You Babe". Três atrizes interpretarão Cher em diferentes fases da vida, garantindo uma experiência única.

"A Morte do Caixeiro Viajante"

O clássico de Arthur Miller ganhará uma nova montagem estrelada por Ailton Graça e Isabel Fillardis, sob direção de Rodrigo França. O drama, considerado uma das peças mais importantes do teatro moderno, aborda os desafios do sonho americano e a pressão social sobre a classe trabalhadora.

"3 Versões da Vida"

O texto da premiada dramaturga Yasmina Reza será encenado por um elenco de peso: Heloísa Périssé, Caco Ciocler, Malu Galli e Marcos Veras. A peça explora três diferentes perspectivas sobre um mesmo jantar entre casais, revelando como pequenos detalhes podem mudar o rumo de uma história.

"7 Mulheres e Um Mistério – O Musical"

Inspirado na obra de Robert Thomas, essa inédita produção trará um elenco feminino poderoso para um suspense musical repleto de reviravoltas.

"Chanel"

Escrito por Maria Adelaide Amaral, "Chanel" ganhará uma montagem inédita com Christiane Torloni no papel da lendária estilista Coco Chanel. O espetáculo retratará a revolução causada pela designer no mundo da moda e sua luta por espaço em um universo dominado por homens. Uma peça que celebra o empoderamento feminino e a elegância atemporal da icônica Chanel.

Equipe WB Produções ao lado de Claudia Raia e Jarbas Homen Crédito: WB Produções

"Três Mulheres Altas"

Sucesso de Edward Albee retorna aos palcos com um elenco estrelado: Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill. A peça reflete sobre a passagem do tempo e a complexidade das relações humanas.

WB Produções: 18 anos de história

Desde sua criação, a WB Produções vem ampliando o acesso à cultura e promovendo espetáculos de qualidade, com curadoria cuidadosa e olhar atento à diversidade e à inclusão. Com mais de 900 projetos realizados, a produtora já alcançou 55 cidades em 25 estados brasileiros, com mais de 2.500 apresentações e um público de 2 milhões de espectadores.

Desde 2016, a WB expandiu sua atuação para o cenário nacional, levando suas produções a grandes palcos do Brasil e contribuindo para que o Espírito Santo seja parte ativa do circuito das grandes produções. Entre os espetáculos que marcaram sua trajetória, destacam-se "Antes do Ano Que Vem", com Mariana Xavier, "Através da Íris", com Nathália Timberg, e "Misery", com Mel Lisboa, Marcello Airoldi e Alexandre Galindo, entre muitos outros.

Bruna Dornellas e Wesley Telles, fundadores da WB Produções Crédito: Camilla Baptistin

"Chegar aos 18 anos com tantas conquistas nos enche de orgulho. Mais do que celebrar, este é um momento de reafirmar nosso compromisso com a cultura e sonhar ainda mais alto. Estamos prontos para os próximos desafios e para seguir levando arte e emoção para cada vez mais pessoas", Bruna Dornellas e Wesley Telles