Clássico Quebra-Nozes ganha releitura em evento gratuito na Serra

Clássico Quebra-Nozes Crédito: Balé Pimenta Dance

A magia do balé clássico será celebrada em uma apresentação especial do espetáculo "O Quebra-Nozes Capixaba" no próximo sábado (29), às 18h. O evento, que promete encantar o público com uma montagem inédita, reúne um elenco de 250 bailarinos de diferentes idades e níveis técnicos.

O evento acontecerá no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser adquiridos pelo site da Sympla.

Sob direção de Liviane Pimenta, "O Quebra-Nozes Capixaba" ganha uma releitura especial para homenagear a cultura e as tradições do Espírito Santo. A montagem destacará lendas e pontos turísticos do Estado, além de exaltar a história de Maria Ortiz, imigrante espanhola que viveu em Vitória no século XVII e se tornou símbolo de resistência capixaba.

Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba Crédito: Balé Pimenta Dance

"Vamos homenagear os imigrantes espanhóis por meio de Maria Ortiz na dança do Chocolate Espanhol, uma remontagem assinada pelo professor Deyvid Santana", explica Liviane.

O clássico internacional, baseado no conto "O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos", de E.T.A. Hoffmann, será interpretado por profissionais, amadores e alunos da escola de balé Pimenta Dance, das unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz e Fundão. Além do balé clássico, a apresentação incluirá elementos de teatro, jazz e hip hop, ampliando a diversidade artística do espetáculo.

Embora a entrada seja gratuita, quem desejar contribuir pode levar, no dia do evento, 1kg de alimento não perecível e entregá-lo diretamente na Escola Pimenta Dance, localizada no Piso L1 do Shopping. As doações serão destinadas a instituições de caridade como o Asilo dos Idosos de Vitória, Abel Lino Portela e Casa Lares.

Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba Crédito: Balé Pimenta Dance

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