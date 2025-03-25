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Magia do balé

Clássico Quebra-Nozes ganha releitura em evento gratuito na Serra

Releitura vai homenagear a cultura e as tradições do Espírito Santo e contará com 250 bailarinos, com idades entre dois e 70 anos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:46

Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba
Clássico Quebra-Nozes Crédito: Balé Pimenta Dance
A magia do balé clássico será celebrada em uma apresentação especial do espetáculo "O Quebra-Nozes Capixaba" no próximo sábado (29), às 18h. O evento, que promete encantar o público com uma montagem inédita, reúne um elenco de 250 bailarinos de diferentes idades e níveis técnicos.
O evento acontecerá no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser adquiridos pelo site da Sympla. 
Sob direção de Liviane Pimenta, "O Quebra-Nozes Capixaba" ganha uma releitura especial para homenagear a cultura e as tradições do Espírito Santo. A montagem destacará lendas e pontos turísticos do Estado, além de exaltar a história de Maria Ortiz, imigrante espanhola que viveu em Vitória no século XVII e se tornou símbolo de resistência capixaba.
Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba
Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba Crédito: Balé Pimenta Dance
"Vamos homenagear os imigrantes espanhóis por meio de Maria Ortiz na dança do Chocolate Espanhol, uma remontagem assinada pelo professor Deyvid Santana", explica Liviane.
O clássico internacional, baseado no conto "O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos", de E.T.A. Hoffmann, será interpretado por profissionais, amadores e alunos da escola de balé Pimenta Dance, das unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz e Fundão. Além do balé clássico, a apresentação incluirá elementos de teatro, jazz e hip hop, ampliando a diversidade artística do espetáculo.
Embora a entrada seja gratuita, quem desejar contribuir pode levar, no dia do evento, 1kg de alimento não perecível e entregá-lo diretamente na Escola Pimenta Dance, localizada no Piso L1 do Shopping. As doações serão destinadas a instituições de caridade como o Asilo dos Idosos de Vitória, Abel Lino Portela e Casa Lares.
Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba
Clássico Quebra-Nozes ganha releitura capixaba Crédito: Balé Pimenta Dance

SERVIÇO

  • “O Quebra-Nozes Capixaba” - apresentação de balé clássico, jazz, danças típicas e hip hop, com 250 bailarinos e alunos da escola Pimenta Dance
  • Data: sábado (29), às 18h
  • Local: piso L2. Diversão do Mestre – Shopping Mestre Álvaro
  • Entrada gratuita - os ingressos podem ser retirados pelo site da Sympla, devendo chegar ao local do evento às 17h30 para validação

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