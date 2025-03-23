Frejat promete show eletrizante no Vibra Rock Brasil 2025: “Vai ser para cantar”

Os fãs de rock já têm compromisso marcado no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória, para o Vibra Rock Brasil 2025. Entre as grandes atrações do festival, como Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso, Frejat promete um show vibrante, recheado de sucessos que marcaram gerações. Em entrevista para HZ, o cantor falou sobre a construção do repertório, a evolução do rock e a expectativa para se apresentar no Espírito Santo.