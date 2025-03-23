Frejat promete show eletrizante no Vibra Rock Brasil 2025: “Vai ser para cantar”

Os fãs de rock já têm compromisso marcado no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória, para o Vibra Rock Brasil 2025. Entre as grandes atrações do festival, como Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso, Frejat promete um show vibrante, recheado de sucessos que marcaram gerações. Em entrevista para HZ, o cantor falou sobre a construção do repertório, a evolução do rock e a expectativa para se apresentar no Espírito Santo.
Conhecido por diversos hits, como “Segredos (2001)” e Eu Não Quero Brigar Mais Não (2008)”, da carreira solo, e “Puro Êxtase (1998)” e Bete Balanço (1984)”, da época de Barão Vermelho, Frejat revelou detalhes da apresentação no Vibra Rock Brasil. Segundo ele, será um show contagiante, que não deixará ninguém parado.
Entre clássicos e novidades: o segredo do repertório
Com mais de quatro décadas de estrada, Frejat sabe que montar um setlist é sempre um desafio. Para ele, a chave está no equilíbrio entre novidades e os sucessos que o público espera ouvir.
"Um artista que já tem um tempo de carreira, como eu, precisa equilibrar o repertório. É importante surpreender o público de alguma forma, mas sem deixar de fora as músicas que eles esperam. A recepção aos grandes sucessos da minha trajetória é sempre muito forte, as pessoas reconhecem e cantam com vontade”, explicou.
Muito além da música
O Vibra Rock Brasil 2025 promete uma experiência completa para os amantes do rock. Além de Frejat, o festival traz Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso, além de sete bandas locais, que farão tributos a Pitty, Rita Lee, Capital Inicial, Legião Urbana, U2, Metallica e Charlie Brown Jr.
Os fãs de rock ainda terão uma comodidade extra: uma pulseira especial que permitirá sair e retornar ao festival. A novidade traz mais flexibilidade para o público aproveitar as 12 horas de programação, que acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória.
Com uma estrutura inspirada nos grandes festivais nacionais, o evento contará ainda com uma parte gastronômica, com cervejarias artesanais e praça de alimentação. Além disso, haverá espaço kids e até pubs temáticos dentro do festival.
SERVIÇO
- VIBRA ROCK BRASIL 2025
- Atrações: Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso, Frejat, Ubando, Saulo Simonassi, Dublin, Dona Fran, Letal, Beat Locks, Fixer
- Data: 5 de abril de 2025
- Local: Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória
- Horário: das 11h às 23h
- Vendas no site: Zig.Tickets
- Setores/Espaços do Evento: Espaço VIBRA, Espaço Rock Brasil, Lounges
- Valores: ingressos a partir de 130 (meia entrada)
- Crianças até 12 anos não pagam. 12 a 16 anos, pagam meia entrada com presença dos pais