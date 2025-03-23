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Frejat promete show eletrizante no Vibra Rock Brasil 2025: “Vai ser para cantar”

Conhecido por hits como “Segredos” e “Puro Êxtase”, Frejat revelou detalhes da apresentação em terras capixabas para HZ
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Março de 2025 às 10:00

Frejat se apresenta no Vibra Rock Brasil 2025
Frejat vai se apresentar no festival Vibra Rock Brasil 2025 Crédito: Leonardo Aversa

Os fãs de rock já têm compromisso marcado no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória, para o Vibra Rock Brasil 2025. Entre as grandes atrações do festival, como Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso, Frejat promete um show vibrante, recheado de sucessos que marcaram gerações. Em entrevista para HZ, o cantor falou sobre a construção do repertório, a evolução do rock e a expectativa para se apresentar no Espírito Santo.

Conhecido por diversos hits, como “Segredos (2001)” e Eu Não Quero Brigar Mais Não (2008)”, da carreira solo, e “Puro Êxtase (1998)” e Bete Balanço (1984)”, da época de Barão Vermelho, Frejat revelou detalhes da apresentação no Vibra Rock Brasil. Segundo ele, será um show contagiante, que não deixará ninguém parado.

Vai ser um show animado, para cima. Com sucessos da minha carreira, músicas para o pessoal cantar, dançar e se divertir. A resposta para essa turnê tem sido incrível pelo Brasil, e tenho certeza de que Vitória não será diferente
Frejat vai se apresentar no festival Vibra Rock Brasil 2025
Frejat vai se apresentar no festival Vibra Rock Brasil 2025 Crédito: Leonardo Aversa

Entre clássicos e novidades: o segredo do repertório

Com mais de quatro décadas de estrada, Frejat sabe que montar um setlist é sempre um desafio. Para ele, a chave está no equilíbrio entre novidades e os sucessos que o público espera ouvir.

"Um artista que já tem um tempo de carreira, como eu, precisa equilibrar o repertório. É importante surpreender o público de alguma forma, mas sem deixar de fora as músicas que eles esperam. A recepção aos grandes sucessos da minha trajetória é sempre muito forte, as pessoas reconhecem e cantam com vontade”, explicou.

O cantor Frejat
O cantor Frejat Crédito: Leo Aversa

Muito além da música

O Vibra Rock Brasil 2025 promete uma experiência completa para os amantes do rock. Além de Frejat, o festival traz Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso, além de sete bandas locais, que farão tributos a Pitty, Rita Lee, Capital Inicial, Legião Urbana, U2, Metallica e Charlie Brown Jr.

Os fãs de rock ainda terão uma comodidade extra: uma pulseira especial que permitirá sair e retornar ao festival. A novidade traz mais flexibilidade para o público aproveitar as 12 horas de programação, que acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória.

Com uma estrutura inspirada nos grandes festivais nacionais, o evento contará ainda com uma parte gastronômica, com cervejarias artesanais e praça de alimentação. Além disso, haverá espaço kids e até pubs temáticos dentro do festival.

SERVIÇO

  • VIBRA ROCK BRASIL 2025 
  • Atrações: Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso, Frejat, Ubando, Saulo Simonassi, Dublin, Dona Fran, Letal, Beat Locks, Fixer
  • Data: 5 de abril de 2025
  • Local: Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória
  • Horário: das 11h às 23h
  • Vendas no site: Zig.Tickets
  • Setores/Espaços do Evento: Espaço VIBRA, Espaço Rock Brasil, Lounges
  • Valores: ingressos a partir de 130 (meia entrada) 
  • Crianças até 12 anos não pagam. 12 a 16 anos, pagam meia entrada com presença dos pais

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