Menos excesso, mais anatomia: a virada de maturidade da cirurgia plástica

Ao longo das últimas décadas, a cirurgia plástica mundial foi atravessada por ciclos bem definidos. Assistimos a eras marcadas por volumes expressivos e, mais recentemente, pela promessa de que procedimentos injetáveis poderiam substituir a anatomia clássica. Hoje, no entanto, o mais recente relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgado no fim de setembro, atesta uma virada histórica: a estética contemporânea atingiu a sua maturidade. O artificial perdeu espaço; a harmonia anatômica e a durabilidade reassumiram o protagonismo.

O dado que coloca o Brasil como líder mundial em procedimentos cirúrgicos, ultrapassando os Estados Unidos com mais de 2,36 milhões de intervenções, não é apenas um marco quantitativo. Ele traduz a excelência técnica da cirurgia brasileira e revela uma mudança substancial no comportamento dos pacientes. O país se consolidou como o que mais opera face e cabeça no planeta (908 mil intervenções), impulsionado fortemente pela blefaroplastia.