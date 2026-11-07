Prêmio HZ Gastrô 2026 reúne vencedores no Fest Gastronomia e faz homenagem a Bigode

Bigode, de 75 anos, fundou há 36 um dos restaurantes de frutos do mar mais famosos da capital capixaba. Localizado às margens da Baía de Vitória em um cenário de cartão-postal, o Restaurante do Bigode até hoje atrai turistas, artistas, autoridades e celebridades à passarela do bairro Jesus de Nazareth.
O local despontou, nos últimos anos, como um reduto turístico e gastronômico de Vitória, reunindo outros bares e restaurantes, como Pitoresco, Recanto da Passarela e Caranguejo do Languinho.
No cardápio do Bigode, o grande chamariz é a mariscada, receita do fundador, que na época era pescador e cozinheiro de barco de pesca. O homenageado não pode estar presente na cerimônia e foi representado por Cleone Carvalho, filho mais velho do Bigode.
Fico muito feliz porque nossa família começou lá de baixo, bem pequena. São 37 anos de história, mas a gente não imaginava que chegaria a esse ponto, de ser premiada. Queria que meu pai estivesse aqui hoje, mas estou aqui para representar esse reconhecimento
Cleone Carvalho Filho mais velho e representante do Bigode no Fest Gastronomia
Entre os destaques da premiação, o Daju Bistrô venceu em três categorias, assim como em 2025. Desta vez, além de conquistar os troféus de Feijoada e Cozinha Brasileira, o restaurante comandado pela chef Júlia Faria foi o mais votado em Almoço Executivo.
Foram vencedores do HZ Gastrô pela primeira vez Cantina La Rústica, em Cozinha Italiana; Banzai Dekki, em Cozinha Oriental; Fuscafé, em Cafeteria; King Kone, em Pizzaria; e Kairū, em Cozinha Autoral.
"É a primeira vez que a gente ganha o prêmio. Eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que a gente tá feliz. É muito trabalho, só quem empreende sabe o tanto que é difícil empreender, o tanto que é difícil essa questão do restaurante, de você manter uma qualidade. Esse reconhecimento do público é ainda mais especial. E olha, o gostinho da vitória hoje tem sabor de comida italiana (risos)", destacou Suellen Sousa, proprietária da Cantina La Rustica.
- Almoço Executivo: DAJU BISTRÔ
- Cafeteria: FUSCAFÉ
- Carne: LA DOLINA
- Cozinha Autoral: KAIRŪ
- Cozinha Brasileira: DAJU BISTRÔ
- Cozinha das Montanhas: DON DUE RESTAURANTE
- Cozinha Italiana: CANTINA LA RÚSTICA
- Cozinha Oriental: BANZAI DEKKI
- Doceria: CHOCOLATERIA BRASIL
- Feijoada: DAJU BISTRÔ
- Hambúrguer: LA DOLINA
- Moqueca: RESTAURANTE SÃO PEDRO
- Pizzaria: KING KONE
- Sorveteria: BARUTTI
SÁBADO
Palco Veneza
14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta. Receita: Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra
15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde
14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha
16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha
19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde
20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha
DOMINGO
Palco Veneza
14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcalde e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e
massas
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli
14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva
16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli
19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli
20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde
SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h
Palco Veneza
17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee
21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi
Palco Gastrô Extrabom
13h às 14h - JR Bocca
16h às 17h - Leo Norbim
19h às 20h - Ferna
20h às 21h - Marcelo Ribeiro
DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h
Palco Veneza
11h - Abertura do evento
16h às 17h30 - Samba 522
20h às 22h - Ubando + André Prando
Palco Gastrô Extrabom
15h às 16h - Sol Pessoa
17h30 às 18h30 - Fábio Pinel
18h30 às 19h30 - Diego Lyra
FEST GASTRONOMIA
Quando: 6, 7 e 8 de novembro
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h
Entrada gratuita@festgastronomia
Realização: A Gazeta.
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