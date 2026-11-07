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Primeiro dia

Prêmio HZ Gastrô 2026 reúne vencedores no Fest Gastronomia e faz homenagem a Bigode

Entrega dos troféus do Prêmio HZ Gastrô 2026 consagrou 11 representantes da boa mesa de todo o Estado, em 14 categorias
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 09:48

O primeiro dia do Fest Gastronomia 2026 marcou a entrega dos troféus do Prêmio HZ Gastrô
O primeiro dia do Fest Gastronomia 2026 marcou a entrega dos troféus do Prêmio HZ Gastrô Marcela Sampaio
A abertura do Fest Gastronomia, na noite de sexta-feira (6), teve como destaque a premiação de alguns dos melhores restaurantes do Espírito Santo. O evento acontece no Shopping Vitória até domingo (8), com uma programação gratuita que inclui shows musicais, aulas e oficinas de culinária e lazer infantil.   

Durante a entrega dos troféus do Prêmio HZ Gastrô 2026, que consagrou 11 representantes da boa mesa de todo o Estado, escolhidos pelo público em uma votação no site HZ, Clemar Viegas da Costa, o Bigode, foi homenageado como a Personalidade Gastronômica do Ano. 

A cerimônia contou com a presença de Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo do Espírito Santo, Bruno Araújo, Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Marisa Silvestre, Gerente comercial da ES Gás, Leonardo Davel, Gerente de Comunicação e Marketing do SENAC ES, Cleber Guerra, Assessor Especial da ADERES, Letícia Dalvi, Gerente de Marketing do Shopping Vitória, e Evelize Calmon, editora de Gastronomia de HZ.
Pioneiro em Jesus de Nazareth

Bigode, de 75 anos, fundou há 36 um dos restaurantes de frutos do mar mais famosos da capital capixaba. Localizado às margens da Baía de Vitória em um cenário de cartão-postal, o Restaurante do Bigode até hoje atrai turistas, artistas, autoridades e celebridades à passarela do bairro Jesus de Nazareth. 


O local despontou, nos últimos anos, como um reduto turístico e gastronômico de Vitória, reunindo outros bares e restaurantes, como Pitoresco, Recanto da Passarela e Caranguejo do Languinho.  


No cardápio do Bigode, o grande chamariz é a mariscada, receita do fundador, que na época era pescador e cozinheiro de barco de pesca. O homenageado não pode estar presente na cerimônia e foi representado por Cleone Carvalho, filho mais velho do Bigode.

Cleone Carvalho, filho mais velho do Bigode, recebeu o prêmio pelo pai no Fest Gastronomia 2026
Cleone Carvalho, filho mais velho do Bigode, recebeu o prêmio pelo pai no Fest Gastronomia 2026 Marcela Sampaio

Fico muito feliz porque nossa família começou lá de baixo, bem pequena. São 37 anos de história, mas a gente não imaginava que chegaria a esse ponto, de ser premiada. Queria que meu pai estivesse aqui hoje, mas estou aqui para representar esse reconhecimento

Cleone Carvalho Filho mais velho e representante do Bigode no Fest Gastronomia 

Entre os destaques da premiação, o Daju Bistrô venceu em três categorias, assim como em 2025. Desta vez, além de conquistar os troféus de Feijoada e Cozinha Brasileira, o restaurante comandado pela chef Júlia Faria foi o mais votado em Almoço Executivo.


Foram vencedores do HZ Gastrô pela primeira vez Cantina La Rústica, em Cozinha Italiana; Banzai Dekki, em Cozinha Oriental; Fuscafé, em Cafeteria; King Kone, em Pizzaria; e Kairū, em Cozinha Autoral.   


"É a primeira vez que a gente ganha o prêmio. Eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que a gente tá feliz. É muito trabalho, só quem empreende sabe o tanto que é difícil empreender, o tanto que é difícil essa questão do restaurante, de você manter uma qualidade. Esse reconhecimento do público é ainda mais especial. E olha, o gostinho da vitória hoje tem sabor de comida italiana (risos)", destacou Suellen Sousa, proprietária da Cantina La Rustica.

Vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2026:
  • Almoço Executivo: DAJU BISTRÔ 
  • Cafeteria: FUSCAFÉ 
  • Carne: LA DOLINA 
  • Cozinha Autoral: KAIRŪ 
  • Cozinha Brasileira: DAJU BISTRÔ
  • Cozinha das Montanhas: DON DUE RESTAURANTE
  • Cozinha Italiana: CANTINA LA RÚSTICA
  • Cozinha Oriental: BANZAI DEKKI
  • Doceria: CHOCOLATERIA BRASIL
  • Feijoada: DAJU BISTRÔ
  • Hambúrguer: LA DOLINA
  • Moqueca: RESTAURANTE SÃO PEDRO
  • Pizzaria: KING KONE
  • Sorveteria: BARUTTI
Com informações de Evelize Calmon.
Programação de aulas-show:

SÁBADO

Palco Veneza

14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta. Receita: Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola

Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde

14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha

16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha

19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde

20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha


DOMINGO

Palco Veneza

14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcalde e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e

massas

Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli

14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva

16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli

19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli

20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde

Programação cultural:

SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h


Palco Veneza

17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee

21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi

Palco Gastrô Extrabom

13h às 14h - JR Bocca

16h às 17h - Leo Norbim

19h às 20h - Ferna

20h às 21h - Marcelo Ribeiro


DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h


Palco Veneza

11h - Abertura do evento 

16h às 17h30 - Samba 522

20h às 22h - Ubando + André Prando

Palco Gastrô Extrabom

15h às 16h - Sol Pessoa

17h30 às 18h30 - Fábio Pinel

18h30 às 19h30 - Diego Lyra


FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações:

-
@festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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