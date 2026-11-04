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Receitas ao vivo

Chefs prometem show de sabores nas aulas do Fest Gastronomia; veja programação

Vinhos nacionais, massas italianas e pratos capixabas são destaque na culinária do evento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 18:34

Carne-seca acevichada, bolinho de umbigo de banana, muxá, fusilli à boscaiola e muma de siri estão entre as receitas que renomados chefs capixabas ensinarão ao vivo no Fest Gastronomia 2026, realizado por A Gazeta de 6 a 8 de novembro, no Shopping Vitória.


Ao todo, estão confirmadas no evento 17 aulas-show com receitas ao vivo e oficinas de culinária infantil. As atividades são gratuitas e algumas incluem degustação - a quantidade de porções é limitada. A participação nas aulas estará sujeita à lotação da plateia. 


As lista de atrações do Fest, assim como nas edições anteriores, inclui shows musicais, praça de alimentação com restaurantes premiados, feira de produtores e espaço kids. De sexta (6) a domingo (8), cinco estabelecimentos do Shopping Vitória farão ações promocionais ligadas ao festival. São eles: American Cookie, Cremino, Cacau Show, Johnny Joy e Patroni Pizzaria. 


A seguir, conheça os chefs participantes e confira os detalhes da programação. 

Chefs no palco principal:

JÚLIA FARIA - Chef executiva dos restaurantes Daju Bistrô, especializado em cozinha afetiva em Vitória, e Solar da Praia, localizado na Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta. Júlia também é sócia do espaço de eventos e cerimonial Casa Goiaba, na Capital


JUAREZ CAMPOS - Juarez é chef consultor e um dos fundadores do restaurante Oriundi, em Vítória. Comentarista da CBN Vitória, o chef comanda a Casa do Chef Juarez, onde elabora receitas, dá aulas de culinária, realiza pequenos eventos e mantém uma bibiloteca gastronômica.


NÁDIA ALCALDE - Nádia é jornalista especializada em vinhos e consultora do tema. Atualmente, trabalha como sommeliére no restaurante Kairú, na Prainha, em Vila Velha.  


ORLANDO NARDI - Chef e proprietário dos restaurantes Preferito e Marinato, em Vila Velha, Orlando trabalhou como cozinheiro profissional na Itália por mais de 13 anos, passando por regiões como Toscana, Abruzzo e Lombardia. 

Chefs na Unidade Móvel Senac Gastronomia:

  • Mariana Salim
  • Bruno Déde
  • Elisângela D'Angeli
  • Luciana Dalarmelina
  • Moisés Rocha
  • Glauciane Silva

Chefs Mariana Salim, Elisângela D'Angeli e Bruno Déde, do Senac
Os chefs Mariana Salim, Elisângela D'Angeli e Bruno Déde, do Senac. Foto:  Acervo/Senac
Programação de aulas-show:

SEXTA-FEIRA   

Unidade Móvel Senac Gastronomia

18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina   

19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha  


SÁBADO

Palco principal

14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta. Receita: Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola

Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde

14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha

16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha

19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde

20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha


DOMINGO

Palco principal

14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcalde e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e

massas

Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli

14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva

16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli

19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli

20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde

Carreta Senac no Fest Gastronomia
A Unidade Móvel Senac Gastronomia participa do evento desde a primeira edição. Foto: Arthur Louzada
Programação cultural:

SEXTA-FEIRA (06/11) - das 17h às 23h


Palco Principal

18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô

20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna

Palco Gastrô Extrabom

19h30 às 20h30 - Marcos Bifão


SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h


Palco principal

17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee

21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi

Palco Gastrô Extrabom

13h às 14h - JR Bocca

16h às 17h - Leo Norbim

19h às 20h - Ferna

20h às 21h - Marcelo Ribeiro


DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h


Palco principal

11h - Abertura do evento 

16h às 17h30 - Samba 522

20h às 22h - Ubando + André Prando

Palco Gastrô Extrabom

15h às 16h - Sol Pessoa

17h30 às 18h30 - Fábio Pinel

18h30 às 19h30 - Diego Lyra

FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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