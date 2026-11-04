Chefs prometem show de sabores nas aulas do Fest Gastronomia; veja programação

Carne-seca acevichada, bolinho de umbigo de banana, muxá, fusilli à boscaiola e muma de siri estão entre as receitas que renomados chefs capixabas ensinarão ao vivo no Fest Gastronomia 2026, realizado por A Gazeta de 6 a 8 de novembro, no Shopping Vitória.
Ao todo, estão confirmadas no evento 17 aulas-show com receitas ao vivo e oficinas de culinária infantil. As atividades são gratuitas e algumas incluem degustação - a quantidade de porções é limitada. A participação nas aulas estará sujeita à lotação da plateia.
As lista de atrações do Fest, assim como nas edições anteriores, inclui shows musicais, praça de alimentação com restaurantes premiados, feira de produtores e espaço kids. De sexta (6) a domingo (8), cinco estabelecimentos do Shopping Vitória farão ações promocionais ligadas ao festival. São eles: American Cookie, Cremino, Cacau Show, Johnny Joy e Patroni Pizzaria.
A seguir, conheça os chefs participantes e confira os detalhes da programação.
JÚLIA FARIA - Chef executiva dos restaurantes Daju Bistrô, especializado em cozinha afetiva em Vitória, e Solar da Praia, localizado na Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta. Júlia também é sócia do espaço de eventos e cerimonial Casa Goiaba, na Capital.
JUAREZ CAMPOS - Juarez é chef consultor e um dos fundadores do restaurante Oriundi, em Vítória. Comentarista da CBN Vitória, o chef comanda a Casa do Chef Juarez, onde elabora receitas, dá aulas de culinária, realiza pequenos eventos e mantém uma bibiloteca gastronômica.
NÁDIA ALCALDE - Nádia é jornalista especializada em vinhos e consultora do tema. Atualmente, trabalha como sommeliére no restaurante Kairú, na Prainha, em Vila Velha.
ORLANDO NARDI - Chef e proprietário dos restaurantes Preferito e Marinato, em Vila Velha, Orlando trabalhou como cozinheiro profissional na Itália por mais de 13 anos, passando por regiões como Toscana, Abruzzo e Lombardia.
- Mariana Salim
- Bruno Déde
- Elisângela D'Angeli
- Luciana Dalarmelina
- Moisés Rocha
- Glauciane Silva
SEXTA-FEIRA
Unidade Móvel Senac Gastronomia
18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina
19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha
SÁBADO
Palco principal
14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta. Receita: Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra
15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde
14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha
16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha
19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde
20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha
DOMINGO
Palco principal
14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcalde e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e
massas
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli
14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva
16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli
19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli
20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde
SEXTA-FEIRA (06/11) - das 17h às 23h
Palco Principal
18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô
20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna
Palco Gastrô Extrabom
19h30 às 20h30 - Marcos Bifão
SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h
Palco principal
17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee
21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi
Palco Gastrô Extrabom
13h às 14h - JR Bocca
16h às 17h - Leo Norbim
19h às 20h - Ferna
20h às 21h - Marcelo Ribeiro
DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h
Palco principal
11h - Abertura do evento
16h às 17h30 - Samba 522
20h às 22h - Ubando + André Prando
Palco Gastrô Extrabom
15h às 16h - Sol Pessoa
17h30 às 18h30 - Fábio Pinel
18h30 às 19h30 - Diego Lyra
FEST GASTRONOMIA
Quando: 6, 7 e 8 de novembro
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia
Realização: A Gazeta.