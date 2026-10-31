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Rock´n Roll

Duets convida Saulo Simonassi, Kessy e Dona Fran para show no Fest Gastronomia

Show terá participações de Saulo Simonassi, Kessy e Dona Fran, com repertório que reúne clássicos do rock e do blues
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 09:00

Saulo Simonassi, banda Duets e Dona Fran
Saulo Simonassi, banda Duets e Dona Fran Reprodução/Instagram/@_deliriotropical/@duets.oficial/@dona_fran

O Fest Gastronomia está chegando e a banda de rock Duets preparou uma apresentação especial para o evento. O show será comandado por Guto Ferrari, vocalista e baterista do grupo, que convida os músicos Saulo Simonassi, Kessy e Dona Fran para dividir o palco. A apresentação acontece no dia 7 de novembro (sábado), às 21h, no Shopping Vitória. 


O show será dividido em três partes, com repertórios que passeiam por diferentes épocas do blues e do rock. A proposta é começar com Guto e Saulo Simonassi interpretando clássicos já presentes no repertório da Duets, com os dois dividindo os vocais em algumas músicas.


Na segunda parte, a cantora Kessy se junta à banda para uma sequência inspirada no blues rock e em grandes vozes femininas dos anos 1970, como Janis Joplin. A terceira etapa terá a participação de Dona Fran, com músicas que remetem às décadas de 1980 e 1990. O repertório pode incluir músicas de Cranberries e Amy Winehouse.


Dona Fran destacou a alegria de dividir o palco com músicos que admira e a conexão entre os artistas. Para ela, o encontro será uma oportunidade de compartilhar essa afinidade musical com o público.


“Para mim, vai ser um motivo de grande alegria estar entre os amigos artistas que amo e admiro, como artistas e pessoas também. O público pode esperar muita musicalidade dessa galera veterana do nosso estado, com feeling e satisfação de poder dar ao público o resultado da nossa reconexão ali no palco”, afirma.


Segundo Guto, o repertório ainda está em fase de definição, mas a proposta é valorizar grandes cantoras e diferentes vertentes do rock e do blues.


Além disso, o Fest Gastronomia reúne outras atrações. O evento acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, com entrada gratuita. Na sexta-feira (6), começa às 17h e vai até 23h, já no sábado (7), inicia às 11h indo até 23h, encerrando no domingo (7), de 12h às 22h. 

Programação do Fest Gastronomia 2026:

SEXTA-FEIRA (06/11) - das 17h às 23h


Palco Principal

17h - Abertura do evento

18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô

20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna


Palco Gastrô Extrabom

19h30 às 20h30 - Marcos Bifão


Unidade Móvel Senac Gastronomia

18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina   

19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha  

23h - Encerramento.


SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h


Palco principal

11h - Abertura do evento

14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola

17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee

21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi


Palco Gastrô Extrabom

13h às 14h - JR Bocca

16h às 17h - Leo Norbim

19h às 20h - Ferna

20h às 21h - Marcelo Ribeiro


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde

14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha

16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha

19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde

20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha

Encerramento - 23h


DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h


Palco principal

11h - Abertura do evento 

13h às 13h50 - Aula-show a confirmar

14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcade e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e

massas

16h às 17h30 - Samba 522

20h às 22h - Ubando + André Prando


Palco Gastrô Extrabom

15h às 16h - Sol Pessoa

17h30 às 18h30 - Fábio Pinel

18h30 às 19h30 - Diego Lyra


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli

14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva

16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli

19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli

20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde

23h - Encerramento.

FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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