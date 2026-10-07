Fest Gastronomia divulga programação completa com shows e novidades; confira

O Fest Gastronomia anunciou, nesta quarta-feira (7), a programação completa da edição deste ano, que será realizada no Shopping Vitória, entre os dias 6 e 8 de novembro, com entrada gratuita. Shows musicais, aulas-show, restaurantes e outras atrações foram apresentados durante uma coletiva de imprensa realizada na Rede Gazeta.
Durante o encontro, Marcelo Moraes, diretor-geral da Gazeta, destacou a importância do evento para o setor no Espírito Santo. “Nosso maior objetivo e propósito é poder contribuir para o desenvolvimento do Estado. A gente sabe que a gastronomia é importante aqui”, afirmou.
Neste ano, o festival decidiu colocar os músicos capixabas no centro do palco principal. A proposta surgiu como um desafio para os próprios artistas: apresentar trabalhos diferentes do que o público costuma encontrar em seus shows.
“Eu não quero trazer o repertório do Ubando para o André Prando. Eu quero que a Ubando vá com André Prando no repertório que ele faz para todos vocês”, contou um dos integrantes da banda durante a apresentação.
Entre as atrações anunciadas estão Picnic Dogs com Nano Vianna, Duets, Kessy Borges, Dona Fran, Saulo Simonassi, Banda 522, Luiza Dutra e Ubando convida André Prando.
Além do palco principal, o festival terá uma programação musical na praça de alimentação, com diferentes estilos, incluindo samba-rock, pop, jazz e outros ritmos.
O primeiro dia do evento, 6 de novembro, começa às 17h e terá como um dos destaques a cerimônia do Prêmio HZ, às 18h. A votação deste ano ultrapassou 150 mil votos, superando o resultado registrado na edição anterior.
No sábado (7) e no domingo (8), a programação começa às 11h e segue ao longo do dia, com gastronomia, aulas-show, atividades para crianças e apresentações musicais. Ao apostar em um novo espaço e na entrada gratuita, o Fest Gastronomia tenta ampliar o público sem deixar de lado a proposta que acompanha o projeto desde o início: valorizar a gastronomia e tudo o que existe ao redor dela.
“Sabores que conectam pessoas, experiências que transformam encontros em tradição” é o conceito apresentado pela organização para esta edição.
Entre os restaurantes confirmados estão Don Camaleone, O Quintal Parrilla, Preferito, Mercearia Liberdade, Petisco das Meninas, Barutti, além de outros participantes. O evento também terá espaço para microprodutores e food trucks, com opções que passam por hambúrguer, culinária mexicana, francesa e produtos artesanais.
A proposta é dar espaço não apenas aos restaurantes já conhecidos, mas também aos pequenos negócios. Segundo a organização, existe ainda um convite para que restaurantes que funcionam dentro do próprio Shopping Vitória criem pratos especiais para o festival.
Pelo quarto ano a unidade móvel do Senac também estará presente, com uma cozinha profissional climatizada de 62 metros quadrados. Durante os três dias, o espaço receberá aulas-show e oficinas, incluindo atividades voltadas para crianças. A programação inclui ainda uma área kids, para a criançada se esbaldar.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.