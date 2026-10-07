Fest Gastronomia divulga programação completa com shows e novidades; confira

Neste ano, o festival decidiu colocar os músicos capixabas no centro do palco principal. A proposta surgiu como um desafio para os próprios artistas: apresentar trabalhos diferentes do que o público costuma encontrar em seus shows.





“Eu não quero trazer o repertório do Ubando para o André Prando. Eu quero que a Ubando vá com André Prando no repertório que ele faz para todos vocês”, contou um dos integrantes da banda durante a apresentação.





Entre as atrações anunciadas estão Picnic Dogs com Nano Vianna, Duets, Kessy Borges, Dona Fran, Saulo Simonassi, Banda 522, Luiza Dutra e Ubando convida André Prando.





Além do palco principal, o festival terá uma programação musical na praça de alimentação, com diferentes estilos, incluindo samba-rock, pop, jazz e outros ritmos.