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Comida e música boa!

Fest Gastronomia divulga programação completa com shows e novidades; confira

Evento chega ao Shopping Vitória em novembro com entrada gratuita, shows musicais, aulas-show, restaurantes e muito mais
Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 19:14

Projeção do espaço do evento Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia anunciou, nesta quarta-feira (7), a programação completa da edição deste ano, que será realizada no Shopping Vitória, entre os dias 6 e 8 de novembro, com entrada gratuita. Shows musicais, aulas-show, restaurantes e outras atrações foram apresentados durante uma coletiva de imprensa realizada na Rede Gazeta. 


Durante o encontro, Marcelo Moraes, diretor-geral da Gazeta, destacou a importância do evento para o setor no Espírito Santo. “Nosso maior objetivo e propósito é poder contribuir para o desenvolvimento do Estado. A gente sabe que a gastronomia é importante aqui”, afirmou.

Neste ano, o festival decidiu colocar os músicos capixabas no centro do palco principal. A proposta surgiu como um desafio para os próprios artistas: apresentar trabalhos diferentes do que o público costuma encontrar em seus shows.


“Eu não quero trazer o repertório do Ubando para o André Prando. Eu quero que a Ubando vá com André Prando no repertório que ele faz para todos vocês”, contou um dos integrantes da banda durante a apresentação.


Entre as atrações anunciadas estão Picnic Dogs com Nano Vianna, Duets, Kessy Borges, Dona Fran, Saulo Simonassi, Banda 522, Luiza Dutra e Ubando convida André Prando. 


Além do palco principal, o festival terá uma programação musical na praça de alimentação, com diferentes estilos, incluindo samba-rock, pop, jazz e outros ritmos.

Banda Ubando
Banda Ubando Instagram/@ubando_oficial
Prêmio HZ abre a programação

O primeiro dia do evento, 6 de novembro, começa às 17h e terá como um dos destaques a cerimônia do Prêmio HZ, às 18h. A votação deste ano ultrapassou 150 mil votos, superando o resultado registrado na edição anterior.

Prêmio HZ Pedro Oliver

No sábado (7) e no domingo (8), a programação começa às 11h e segue ao longo do dia, com gastronomia, aulas-show, atividades para crianças e apresentações musicais. Ao apostar em um novo espaço e na entrada gratuita, o Fest Gastronomia tenta ampliar o público sem deixar de lado a proposta que acompanha o projeto desde o início: valorizar a gastronomia e tudo o que existe ao redor dela.


“Sabores que conectam pessoas, experiências que transformam encontros em tradição” é o conceito apresentado pela organização para esta edição. 

Projeção da entrada Fest Gastronomia
Gastronomia capixaba em destaque

Entre os restaurantes confirmados estão Don CamaleoneO Quintal Parrilla, Preferito, Mercearia Liberdade, Petisco das Meninas, Barutti, além de outros participantes. O evento também terá espaço para microprodutores e food trucks, com opções que passam por hambúrguer, culinária mexicana, francesa e produtos artesanais.


A proposta é dar espaço não apenas aos restaurantes já conhecidos, mas também aos pequenos negócios. Segundo a organização, existe ainda um convite para que restaurantes que funcionam dentro do próprio Shopping Vitória criem pratos especiais para o festival.


Pelo quarto ano a unidade móvel do Senac também estará presente, com uma cozinha profissional climatizada de 62 metros quadrados. Durante os três dias, o espaço receberá aulas-show e oficinas, incluindo atividades voltadas para crianças. A programação inclui ainda uma área kids, para a criançada se esbaldar.

*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.  

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