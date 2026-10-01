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Favoritos do público

Vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2026 são revelados: veja a lista de restaurantes campeões

Resultado da votação realizada por A Gazeta traz os melhores endereços da gastronomia capixaba em 14 categorias
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 05:00

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Os troféus do Prêmio HZ Gastrô serão entregues no evento Fest Gastronomia. Foto: Pedro Oliver

É hora de conhecer os melhores da gastronomia capixaba escolhidos pelo público no Prêmio HZ Gastrô 2026. Após 29 dias de votação online, HZ revela os campeões nas 14 categorias da premiação, que recebeu mais de 150 mil votos em sua quarta edição.


Os troféus serão entregues aos restaurantes campeões, e também à cafeteria, à doceria e à sorveteria vencedoras, no dia 6 de novembro, durante o evento Fest Gastronomia, que estreia um novo formato este ano, no Shopping Vitória, com entrada gratuita. 


Confira o resultado a seguir. 

Vencedores do 4º Prêmio HZ Gastrô 

  • ALMOÇO EXECUTIVO


Vencedor: DAJU BISTRÔ | 52% dos votos recebidos nesta categoria


Kairū - 35%

Spaghetti Trattoria - 6%

GolBurger & Cozinha - 4%

Aleixo Restaurante - 3%

Almoço executivo Daju Bistrô
O Daju Bistrô venceu pela primeira vez na categoria Almoço Executivo. Foto: Reprodução/Instagram @dajubistro

  • CAFETERIA


Vencedor: FUSCAFÉ | 59% dos votos recebidos nesta categoria 


Odara - 16%

Colher de Pau - 9%

Empório Joaquim - 8%

Kaffa Cafeteria - 7%

Fuscafé
A cafeteria e torrefação Fuscafé fica em Jardim da Penha, em Vitória. Foto: Reprodução/Instagram @fuscafe

  • CARNE


Vencedor: LA DOLINA | 54% dos votos recebidos nesta categoria


Major Forest - 16%

O Quintal Parrilla - 14%

El Libertador - 10%

Meatpack - 7%

La Dolina
No argentino La Dolina, as carnes na parrilha são o carro-chefe. Foto: Reprodução/Instagram @ladolina

  • COZINHA AUTORAL


Vencedor: KAIRŪ | 65% dos votos recebidos nesta categoria 


Eliah Restaurante - 22%  

Eugênio Cozinha e Bar - 7% 

Alas Restaurante - 4%

Soeta Restaurante - 2%

Gyoza de pato no tucupi do restaurante Kairu
Finalista e campeão pela primeira vez, o Kairū fica na Prainha, em Vila Velha. Reprodução/Instagram @kairurest

  • COZINHA BRASILEIRA


Vencedor: DAJU BISTRÔ | 50% dos votos recebidos nesta categoria


Mandacaru Gastrobar - 17%

Mercearia Belmiro - 15%

Boteco do João - 10%

Vila Quitanda - 8%

Cozinha brasileira Daju Bistrô
O Daju venceu pela terceira vez na categoria Cozinha Brasileira. Foto: Reprodução/Instagram @dajubistro

  • COZINHA DAS MONTANHAS 


Vencedor: DON DUE RESTAURANTE | 31% dos votos recebidos nesta categoria


Giardino Ristorante - 27%

Restaurante Cafe Haus - 22%

Alecrim Cozinha Artesanal - 11%

Passarin Casa Restaurante - 8%

Don Due Restaurante
O Don Due está localizado em Pedra Azul, nas montanhas capixabas. Reprodução/Instagram @dondue.es

  • COZINHA ITALIANA


Vencedor - CANTINA LA RÚSTICA | 36% dos votos recebidos nesta categoria


Restaurante Oriundi - 27% 

Vila Rusticana - 15%

Spaghetti Trattoria - 13%

Marinato Cucina - 10%

Cantina La Rústica
Finalista e campeã pela primeira vez, a Cantina La Rústica fica em Jardim Camburi, na Capital. Reprodução/Instagram @larusticacantina

  • COZINHA ORIENTAL


Vencedor: BANZAI DEKKI | 38% dos votos recebidos nesta categoria


Uni Sushi-ya - 31%

Unagi - 14%

Suzushi Ramen-ya - 11%

Restaurante Minê - 7%

Banzai Dekki
Pratos coreanos estão entre as especialidades do Banzai Dekki, em Vitória. Foto: Pedro Melo

  • DOCERIA


Vencedor: CHOCOLATERIA BRASIL | 27% dos votos recebidos nesta categoria


Pepe Pâtisserie - 23% 

Mombee Doceria - 20%

Doceria do Léo - 15%

Bee Doces - 14%

Brigadeiros Chocolateria Brasil
A Chocolateria Brasil conta com duas lojas em Vitória. Foto: Reprodução/INstagram @chocolateriabrasil

  • FEIJOADA


Vencedor: DAJU BISTRÔ | 52% dos votos recebidos nesta categoria


Mercearia Belmiro - 19%

Divino Botequim - 11%

Boteco do João - 10%

Hotel Senac Ilha do Boi - 9%

Feijoada Daju Bistrô
A feijoada do Daju Bistrô é tetracampeã na premiação. Foto: Reprodução/Instagram @dajubistro

  • HAMBÚRGUER


Vencedor: LA DOLINA | 55% dos votos recebidos nesta categoria


Hunty's Hamburgueria - 15% 

Melt Hamburgueria - 12%

GolBurger & Cozinha - 10%

Foodies Burger - 7%

La Dolina
Hambúrguer é uma das especialidades do La Dolina, que tem lojas em Vitória e Vila Velha. Reprodução/Instagram @ladolina

  • MOQUECA


Vencedor: RESTAURANTE SÃO PEDRO | 42% dos votos recebidos nesta categoria


Restaurante Pirão - 16%

Restaurante Atlântica - 16%

Partido Alto - 16%

Restaurante Papaguth - 11% 

Aberto desde 1952, o São Pedro fica na Praia do Suá, em Vitória. Foto: Carlos Alberto Silva

  • PIZZARIA


Vencedor: KING KONE PIZZA BAR | 54% dos votos recebidos nesta categoria 


Forneria Don Camaleone - 20%

Bontà Forno e Cucina - 11%

La Musa Pizzeria Napoletana - 8%

Vila Rusticana - 7%

King Kone Pizza Bar
Campeã pela primeira vez, a King Kone fica em Jardim da Penha, Vitória. Foto: Reprodução/Instagram @kingkoneoficial

  • SORVETERIA


Vencedor: BARUTTI | 46% dos votos recebidos nesta categoria 


Gelato Borelli - 19%

Sal & Mel - 14%

Cremino Gelato & Café - 13%

Bacio di Latte - 9%

Gelateria Barutti
A gelateria Barutti tem lojas em Vitória, Vila Velha e Guarapari. Foto: Reprodução/Instagram @baruttigelato
Sobre o prêmio

O Prêmio HZ Gastrô é realizado desde 2023 por A Gazeta e atualmente é composto por 14 categorias - cada uma com cinco finalistas, pré-selecionados por 20 personalidades com conhecimento técnico e bagagem gastronômica.


Os campeões de cada edição são escolhidos por meio do voto popular, no site de HZ. Ao todo, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Espírito Santo concorreram aos troféus neste ano. 


Na noite da premiação, um profissional da gastronomia capixaba será homenageado com o troféu de Personalidade Gastronômica, que já foi entregue anteriormente aos chefs Isaura Caliari e Juarez Campos e ao maître Jatobá.  

PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026

Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria 

Cerimônia de premiação: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória 

Realização: A Gazeta

Oferecimento: ES Gás.

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