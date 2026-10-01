Vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2026 são revelados: veja a lista de restaurantes campeões

É hora de conhecer os melhores da gastronomia capixaba escolhidos pelo público no Prêmio HZ Gastrô 2026. Após 29 dias de votação online, HZ revela os campeões nas 14 categorias da premiação, que recebeu mais de 150 mil votos em sua quarta edição.
Os troféus serão entregues aos restaurantes campeões, e também à cafeteria, à doceria e à sorveteria vencedoras, no dia 6 de novembro, durante o evento Fest Gastronomia, que estreia um novo formato este ano, no Shopping Vitória, com entrada gratuita.
Confira o resultado a seguir.
- ALMOÇO EXECUTIVO
Vencedor: DAJU BISTRÔ | 52% dos votos recebidos nesta categoria
Kairū - 35%
Spaghetti Trattoria - 6%
GolBurger & Cozinha - 4%
Aleixo Restaurante - 3%
- CAFETERIA
Vencedor: FUSCAFÉ | 59% dos votos recebidos nesta categoria
Odara - 16%
Colher de Pau - 9%
Empório Joaquim - 8%
Kaffa Cafeteria - 7%
- CARNE
Vencedor: LA DOLINA | 54% dos votos recebidos nesta categoria
Major Forest - 16%
O Quintal Parrilla - 14%
El Libertador - 10%
Meatpack - 7%
- COZINHA AUTORAL
Vencedor: KAIRŪ | 65% dos votos recebidos nesta categoria
Eliah Restaurante - 22%
Eugênio Cozinha e Bar - 7%
Alas Restaurante - 4%
Soeta Restaurante - 2%
- COZINHA BRASILEIRA
Vencedor: DAJU BISTRÔ | 50% dos votos recebidos nesta categoria
Mandacaru Gastrobar - 17%
Mercearia Belmiro - 15%
Boteco do João - 10%
Vila Quitanda - 8%
- COZINHA DAS MONTANHAS
Vencedor: DON DUE RESTAURANTE | 31% dos votos recebidos nesta categoria
Giardino Ristorante - 27%
Restaurante Cafe Haus - 22%
Alecrim Cozinha Artesanal - 11%
Passarin Casa Restaurante - 8%
- COZINHA ITALIANA
Vencedor - CANTINA LA RÚSTICA | 36% dos votos recebidos nesta categoria
Restaurante Oriundi - 27%
Vila Rusticana - 15%
Spaghetti Trattoria - 13%
Marinato Cucina - 10%
- COZINHA ORIENTAL
Vencedor: BANZAI DEKKI | 38% dos votos recebidos nesta categoria
Uni Sushi-ya - 31%
Unagi - 14%
Suzushi Ramen-ya - 11%
Restaurante Minê - 7%
- DOCERIA
Vencedor: CHOCOLATERIA BRASIL | 27% dos votos recebidos nesta categoria
Pepe Pâtisserie - 23%
Mombee Doceria - 20%
Doceria do Léo - 15%
Bee Doces - 14%
- FEIJOADA
Vencedor: DAJU BISTRÔ | 52% dos votos recebidos nesta categoria
Mercearia Belmiro - 19%
Divino Botequim - 11%
Boteco do João - 10%
Hotel Senac Ilha do Boi - 9%
- HAMBÚRGUER
Vencedor: LA DOLINA | 55% dos votos recebidos nesta categoria
Hunty's Hamburgueria - 15%
Melt Hamburgueria - 12%
GolBurger & Cozinha - 10%
Foodies Burger - 7%
- MOQUECA
Vencedor: RESTAURANTE SÃO PEDRO | 42% dos votos recebidos nesta categoria
Restaurante Pirão - 16%
Restaurante Atlântica - 16%
Partido Alto - 16%
Restaurante Papaguth - 11%
- PIZZARIA
Vencedor: KING KONE PIZZA BAR | 54% dos votos recebidos nesta categoria
Forneria Don Camaleone - 20%
Bontà Forno e Cucina - 11%
La Musa Pizzeria Napoletana - 8%
Vila Rusticana - 7%
- SORVETERIA
Vencedor: BARUTTI | 46% dos votos recebidos nesta categoria
Gelato Borelli - 19%
Sal & Mel - 14%
Cremino Gelato & Café - 13%
Bacio di Latte - 9%
O Prêmio HZ Gastrô é realizado desde 2023 por A Gazeta e atualmente é composto por 14 categorias - cada uma com cinco finalistas, pré-selecionados por 20 personalidades com conhecimento técnico e bagagem gastronômica.
Os campeões de cada edição são escolhidos por meio do voto popular, no site de HZ. Ao todo, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Espírito Santo concorreram aos troféus neste ano.
Na noite da premiação, um profissional da gastronomia capixaba será homenageado com o troféu de Personalidade Gastronômica, que já foi entregue anteriormente aos chefs Isaura Caliari e Juarez Campos e ao maître Jatobá.
PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026
Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria
Cerimônia de premiação: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória
Realização: A Gazeta
Oferecimento: ES Gás.