Churros de camarão? Festival agita Conceição da Barra com receitas tradicionais e outras inusitadas

Atenção, amantes de camarão! Entre os dias 9 e 12 de outubro, a Praça do Cais, em Conceição da Barra, recebe a 11ª edição do Festival do Camarão, que reúne receitas que vão do acarajé ao bobó, passando por pastel, churrasquinho, linguine, strogonoff, camarão à parmegiana e até churros.





Ao todo, 14 estabelecimentos participam do festival, entre restaurantes, bares, lanchonetes e outros empreendimentos locais. A programação gastronômica também terá bolinho, croquete, camarão no coco, escondidinho, empada e pastel de camarão com catupiry.





A proposta é mostrar que o ingrediente pode aparecer de diferentes maneiras no prato. Além das receitas mais tradicionais, os participantes levam criações próprias para o evento.





Entre os estabelecimentos confirmados estão Acarajé da Dani, Frango no Balde, Guaximar, Estação Carango & Drinks, Rei do Baião, Churrasquinho do Rosenildo, Massa Show, Cantinho Barreira, Casarão do Cais, Comer Rezando, Mariana Cafeteria, Churros Bond’Boca, Estação Beer & Drinks e a Associação de Turismo de Conceição da Barra (Atur), responsável pela realização.