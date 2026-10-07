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Festival do Camarão

Churros de camarão? Festival agita Conceição da Barra com receitas tradicionais e outras inusitadas

Evento reúne 14 estabelecimentos e dezenas de receitas com camarão, além de shows, campeonato de pesca e atividades culturais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 15:59

Festival terá até churros de camarão
Festival terá até churros de camarão Divulgação Churros Bond' Boca

Atenção, amantes de camarão! Entre os dias 9 e 12 de outubro, a Praça do Cais, em Conceição da Barra, recebe a 11ª edição do Festival do Camarão, que reúne receitas que vão do acarajé ao bobó, passando por pastel, churrasquinho, linguine, strogonoff, camarão à parmegiana e até churros.


Ao todo, 14 estabelecimentos participam do festival, entre restaurantes, bares, lanchonetes e outros empreendimentos locais. A programação gastronômica também terá bolinho, croquete, camarão no coco, escondidinho, empada e pastel de camarão com catupiry.


A proposta é mostrar que o ingrediente pode aparecer de diferentes maneiras no prato. Além das receitas mais tradicionais, os participantes levam criações próprias para o evento.


Entre os estabelecimentos confirmados estão Acarajé da Dani, Frango no Balde, Guaximar, Estação Carango & Drinks, Rei do Baião, Churrasquinho do Rosenildo, Massa Show, Cantinho Barreira, Casarão do Cais, Comer Rezando, Mariana Cafeteria, Churros Bond’Boca, Estação Beer & Drinks e a Associação de Turismo de Conceição da Barra (Atur), responsável pela realização.

Tem camarão, mas também tem música
Festival em Conceição da Barra transforma camarão em diversos pratos
Festival em Conceição da Barra transforma camarão em diversos pratos Divulgação Acarajé da Dani / Cantinho Barreira

Além de comida boa, o festival também terá muita música. A programação musical ocupa a Praça do Cais durante os quatro dias de festival, com artistas locais.


Na sexta-feira (9), Tim Cruz abre os shows às 19h. Às 22h, a Banda Seis 3 assume o palco. O sábado (10) começa musicalmente ao meio-dia, com Taty Felicio. Depois, Kelly Muniz se apresenta às 16h, Skoopa às 19h e Cadu Caruzo às 22h. A abertura oficial do festival também acontece neste dia.


No domingo (11), Renato Monjardim se apresenta ao meio-dia. Às 16h, Lucas Barcellos e Banda levam uma roda de samba para o festival. Petro Pires sobe ao palco às 19h e Jackson Lima encerra a noite, às 22h.


Na segunda-feira (12), feriado, Junior Lopes e Manu Calixto abrem a programação às 11h. O Samba A3 se apresenta às 15h e Agitu’s encerra os shows, às 18h.


Além da música e da gastronomia, o domingo terá a premiação do campeonato de pesca e outras atividades culturais.Ou seja: entre uma porção de camarão e outra, ainda dá para ouvir música, acompanhar as atividades culturais e conferir a movimentação do campeonato de pesca.

Serviço

11º Festival do Camarão de Conceição da Barra
Quando: 9 a 12 de outubro
Onde: Praça do Cais, Conceição da Barra
Entrada: gratuita

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