Churros de camarão? Festival agita Conceição da Barra com receitas tradicionais e outras inusitadas

Atenção, amantes de camarão! Entre os dias 9 e 12 de outubro, a Praça do Cais, em Conceição da Barra, recebe a 11ª edição do Festival do Camarão, que reúne receitas que vão do acarajé ao bobó, passando por pastel, churrasquinho, linguine, strogonoff, camarão à parmegiana e até churros.
Ao todo, 14 estabelecimentos participam do festival, entre restaurantes, bares, lanchonetes e outros empreendimentos locais. A programação gastronômica também terá bolinho, croquete, camarão no coco, escondidinho, empada e pastel de camarão com catupiry.
A proposta é mostrar que o ingrediente pode aparecer de diferentes maneiras no prato. Além das receitas mais tradicionais, os participantes levam criações próprias para o evento.
Entre os estabelecimentos confirmados estão Acarajé da Dani, Frango no Balde, Guaximar, Estação Carango & Drinks, Rei do Baião, Churrasquinho do Rosenildo, Massa Show, Cantinho Barreira, Casarão do Cais, Comer Rezando, Mariana Cafeteria, Churros Bond’Boca, Estação Beer & Drinks e a Associação de Turismo de Conceição da Barra (Atur), responsável pela realização.
Além de comida boa, o festival também terá muita música. A programação musical ocupa a Praça do Cais durante os quatro dias de festival, com artistas locais.
Na sexta-feira (9), Tim Cruz abre os shows às 19h. Às 22h, a Banda Seis 3 assume o palco. O sábado (10) começa musicalmente ao meio-dia, com Taty Felicio. Depois, Kelly Muniz se apresenta às 16h, Skoopa às 19h e Cadu Caruzo às 22h. A abertura oficial do festival também acontece neste dia.
No domingo (11), Renato Monjardim se apresenta ao meio-dia. Às 16h, Lucas Barcellos e Banda levam uma roda de samba para o festival. Petro Pires sobe ao palco às 19h e Jackson Lima encerra a noite, às 22h.
Na segunda-feira (12), feriado, Junior Lopes e Manu Calixto abrem a programação às 11h. O Samba A3 se apresenta às 15h e Agitu’s encerra os shows, às 18h.
Além da música e da gastronomia, o domingo terá a premiação do campeonato de pesca e outras atividades culturais.Ou seja: entre uma porção de camarão e outra, ainda dá para ouvir música, acompanhar as atividades culturais e conferir a movimentação do campeonato de pesca.
11º Festival do Camarão de Conceição da Barra
Quando: 9 a 12 de outubro
Onde: Praça do Cais, Conceição da Barra
Entrada: gratuita