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Comida leve

Aprenda a preparar uma salada refrescante de macarrão com legumes e hortelã

O diferencial da receita fica por conta da combinação de texturas e do molho cítrico, que traz um frescor imediato a cada garfada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 10:00

Salada refrescante de macarrão
Salada refrescante de macarrão. Foto: Marca Galo

Com a chegada da primavera, as temperaturas sobem e com isso aumenta a procura por pratos leves. A salada de macarrão refrescante é uma boa opção para o dia a dia na temporada mais quente do ano. 


O grande diferencial dessa receita fica por conta da combinação de texturas e do molho cítrico à base de limão e hortelã, que traz um frescor imediato a cada garfada. Veja a seguir como preparar!

Salada de macarrão refrescante

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 3 minutos


Ingredientes:


  • 500g de macarrão de sêmola integral tipo parafuso (fusilli) 
  • 5 litros de água 
  • Sal a gosto 
  • 1 xícara (chá) de alface americana picada 
  • 1/2 xícara (chá) de azeitonas fatiadas 
  • 1 cebola roxa fatiada em tiras finas 
  • 1 xícara (chá) de tomate-cereja cortado ao meio 
  • 100g de salame fatiado picado


Molho refrescante


  • 1 fio generoso de azeite 
  • Suco de 2 limões 
  • 1 dente de alho picado 
  • Sal a gosto 
  • Folhas de hortelã fresca picadas a gosto


Modo de preparo:


  1. Em um recipiente, prepare o molho misturando o azeite, o suco de limão, o alho picado, o sal e a hortelã a gosto. Reserve. 
  2. Em uma panela grande, ferva os 5 litros de água temperada com sal (cerca de 1 colher de sopa). 
  3. Adicione o macarrão e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem até atingir o ponto al dente. 
  4. Escorra a massa e enxágue rapidamente em água fria para interromper o cozimento. 
  5. Misture a massa ainda morna ou fria diretamente no molho reservado para absorver bem os temperos. 
  6. Em seguida, junte a alface americana, as azeitonas, a cebola roxa, o tomate-cereja e o salame picado. 
  7. Misture delicadamente e leve à geladeira por alguns minutos antes de servir para ficar ainda mais refrescante.

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