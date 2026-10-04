Aprenda a preparar uma salada refrescante de macarrão com legumes e hortelã

Com a chegada da primavera, as temperaturas sobem e com isso aumenta a procura por pratos leves. A salada de macarrão refrescante é uma boa opção para o dia a dia na temporada mais quente do ano.
O grande diferencial dessa receita fica por conta da combinação de texturas e do molho cítrico à base de limão e hortelã, que traz um frescor imediato a cada garfada. Veja a seguir como preparar!
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 3 minutos
Ingredientes:
- 500g de macarrão de sêmola integral tipo parafuso (fusilli)
- 5 litros de água
- Sal a gosto
- 1 xícara (chá) de alface americana picada
- 1/2 xícara (chá) de azeitonas fatiadas
- 1 cebola roxa fatiada em tiras finas
- 1 xícara (chá) de tomate-cereja cortado ao meio
- 100g de salame fatiado picado
Molho refrescante
- 1 fio generoso de azeite
- Suco de 2 limões
- 1 dente de alho picado
- Sal a gosto
- Folhas de hortelã fresca picadas a gosto
Modo de preparo:
- Em um recipiente, prepare o molho misturando o azeite, o suco de limão, o alho picado, o sal e a hortelã a gosto. Reserve.
- Em uma panela grande, ferva os 5 litros de água temperada com sal (cerca de 1 colher de sopa).
- Adicione o macarrão e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem até atingir o ponto al dente.
- Escorra a massa e enxágue rapidamente em água fria para interromper o cozimento.
- Misture a massa ainda morna ou fria diretamente no molho reservado para absorver bem os temperos.
- Em seguida, junte a alface americana, as azeitonas, a cebola roxa, o tomate-cereja e o salame picado.
- Misture delicadamente e leve à geladeira por alguns minutos antes de servir para ficar ainda mais refrescante.