Aprenda a preparar uma salada refrescante de macarrão com legumes e hortelã

Com a chegada da primavera, as temperaturas sobem e com isso aumenta a procura por pratos leves. A salada de macarrão refrescante é uma boa opção para o dia a dia na temporada mais quente do ano.





O grande diferencial dessa receita fica por conta da combinação de texturas e do molho cítrico à base de limão e hortelã, que traz um frescor imediato a cada garfada. Veja a seguir como preparar!