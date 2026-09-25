Saladas proteicas para o almoço: 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas para aumentar a saciedade

Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio e doure os cogumelos, mexendo delicadamente. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça rapidamente a couve-flor para dourar levemente. Em um prato fundo, disponha as folhas de alface e acrescente a quinoa cozida e o grão-de-bico. Distribua o pepino cortado em rodelas, os tomates-cereja cortados ao meio, a couve-flor e os cogumelos. Finalize com o abacate cortado em fatias e as folhas e orégano fresco. Tempere com o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.