Brasil decepciona e empata com Austrália no primeiro amistoso pós-Copa

Notícias relacionadas:Sorteio define grupos da Copinha F, que terá transmissão da TV Brasil.Federações questionam promessa de reforma de Gianni Infantino na Fifa.Durante o jogo, o Brasil produziu muito pouco. Mesmo após as seis modificações feitas pelo treinador Carlo Ancelotti, a equipe não criou praticamente nada. Nem mesmo após sofrer o gol, o time verde e amarelo conseguiu ter chances claras de gol.





Na etapa inicial, o destaque ficou apenas para o gol anulado pelo VAR. Aos 45 minutos, a seleção roubou a bola e Estêvão finaliza. Após revisão, a arbitragem confirma falta de Bruno Guimarães em Souttar, na origem da jogada, e anula o lance.