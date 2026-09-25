Primavera no ES: veja lugares para visitar e se encantar com flores e jardins

A Primavera chegou ao Espírito Santo trazendo de volta uma das paisagens mais bonitas da natureza: flores por todos os lados. Com jardins floridos, campos coloridos e destinos que ficam ainda mais charmosos nesta época do ano, a estação é um convite para colocar o pé na estrada e conhecer novos cantinhos do Estado. Confira lugares para visitar e aproveitar a Primavera no ES.
Orquidário Caliman: localizado em Venda Nova do Imigrante, o local abre para visitação de segunda a sábado, de 07h às 17h. E aos domingos, de 08h às 14h. Além do cultivo de orquídeas para comercialização, o espaço realiza também um importante trabalho de preservação ambiental, com mais de 12 mil plantas.
O orquidário fica na localidade de Lavrinha. Para mais informações, entrar em contato no telefone (28) 3546-1136 ou nas redes sociais @orquideascaliman.
Cafeteria Café com Prosa: localizado no trevo de Santa Isabel, distrito de Domingos Martins, possui um orquidário para visitação. Abre todos os dias de 07h às 19h.
Bello Giardino: jardim para visitação localizado em Pedra Azul, na localidade de São Paulo de Aracê, abre de sexta a domingo de 09h às 17h com entrada a R$ 15 por pessoa (crianças até 12 anos não pagam). Para saber os dias de floração dos girassóis, verificar as agendas de floração nas redes sociais @bello_giardino_pa.
Florada Café: cafeteria e jardim na localidade de Picuan em /Ibiraçu, funciona mediante reserva para a cafeteria; para ver as flores, não é necessário fazer reserva, mas a visitação depende do período de florada dos girassóis. Oferece também a experiência Banho de Floresta e para agendar o contato no Whatsapp é (27) 99851-6017 ou @floradacafes nas redes sociais.
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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.