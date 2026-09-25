Primavera no ES: veja lugares para visitar e se encantar com flores e jardins

Orquidário Caliman: localizado em Venda Nova do Imigrante, o local abre para visitação de segunda a sábado, de 07h às 17h. E aos domingos, de 08h às 14h. Além do cultivo de orquídeas para comercialização, o espaço realiza também um importante trabalho de preservação ambiental, com mais de 12 mil plantas.





O orquidário fica na localidade de Lavrinha. Para mais informações, entrar em contato no telefone (28) 3546-1136 ou nas redes sociais @orquideascaliman.





Cafeteria Café com Prosa: localizado no trevo de Santa Isabel, distrito de Domingos Martins, possui um orquidário para visitação. Abre todos os dias de 07h às 19h.