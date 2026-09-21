Dia da Árvore: 3 destinos no ES para se conectar com a natureza

O Espírito Santo é mais do que praias e montanhas. O Estado também abriga importantes áreas de Mata Atlântica, com uma biodiversidade que faz das florestas capixabas destinos para quem busca contato com a natureza e turismo consciente.
Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é na região central da Mata Atlântica, entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia, que está concentrada a maior riqueza de árvores do planeta. Paradoxalmente, o Espírito Santo possui mais de 750 espécies de sua flora sob algum grau de ameaça de extinção.
Por isso, unir preservação e turismo consciente é fundamental. Preservar as florestas também significa proteger os destinos naturais do Espírito Santo e garantir que eles continuem podendo ser visitados.
No Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, confira três florestas e áreas verdes capixabas que podem entrar no roteiro de quem gosta de natureza.
A Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), localizada no corredor ecológico Burarama-Pacotuba-Cafundó, possui cerca de 450 hectares de Mata Atlântica, com árvores centenárias.
O espaço conta com trilhas, pontes suspensas, área para piquenique, banheiros e playground, oferecendo opções tanto para quem gosta de caminhar em meio à natureza quanto para quem busca um passeio ao ar livre em família.
A entrada é gratuita e a Flona fica aberta de terça a domingo, das 8h às 16h.
Na Região Serrana do Espírito Santo, o Parque Estadual de Pedra Azul é uma das principais áreas de preservação da Mata Atlântica no Estado.
Com cerca de 1.300 hectares, o parque abriga espécies de bromélias, orquídeas e samambaias típicas do bioma, além das paisagens que fazem da região um dos destinos turísticos mais conhecidos das montanhas capixabas.
A entrada é gratuita e o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 16h.
Também na região serrana, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, atual Instituto Nacional da Mata Atlântica, é referência nacional em estudos e preservação da Mata Atlântica.
Fundado pelo célebre ecologista Augusto Ruschi, o espaço possui uma área verde de 77 mil metros quadrados e reúne milhares de espécies catalogadas da fauna e da flora da Mata Atlântica.
Além de ser um espaço de pesquisa e preservação, o local também é uma opção de passeio para quem visita Santa Teresa e quer conhecer mais sobre a biodiversidade da região.
A entrada é gratuita e o espaço fica aberto de terça a domingo, das 8h às 17h.
Conhecer as florestas capixabas é também uma forma de valorizar a biodiversidade do Estado. Ao visitar esses espaços, o turista pode contribuir para a preservação adotando práticas responsáveis, como não deixar lixo, respeitar as trilhas e seguir as orientações de cada área de conservação.
Neste Dia da Árvore, o convite é aproveitar os destinos naturais do Espírito Santo e conhecer de perto as florestas que ajudam a proteger a biodiversidade e os recursos naturais do Estado.
Caro leitor
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.