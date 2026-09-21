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Giovana Duarte

Dia da Árvore: 3 destinos no ES para se conectar com a natureza

De trilhas em meio à floresta a áreas de preservação com espécies da fauna e flora, destinos capixabas mostram que turismo e conservação podem caminhar juntos

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 07:00

Publicado em 

21 set 2026 às 07:00
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Dia da Árvore: conheça florestas do Espírito Santo que protegem nossas águas
Dia da Árvore: conheça florestas do Espírito Santo que protegem nossas águas Giovana Duarte

O Espírito Santo é mais do que praias e montanhas. O Estado também abriga importantes áreas de Mata Atlântica, com uma biodiversidade que faz das florestas capixabas destinos para quem busca contato com a natureza e turismo consciente.


Segundo a  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é na região central da Mata Atlântica, entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia, que está concentrada a maior riqueza de árvores do planeta. Paradoxalmente, o Espírito Santo possui mais de 750 espécies de sua flora sob algum grau de ameaça de extinção.


Por isso, unir preservação e turismo consciente é fundamental. Preservar as florestas também significa proteger os destinos naturais do Espírito Santo e garantir que eles continuem podendo ser visitados.


No Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, confira três florestas e áreas verdes capixabas que podem entrar no roteiro de quem gosta de natureza.

Flona de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim
Flona de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim
Flona de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim Giovana Duarte

A Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), localizada no corredor ecológico Burarama-Pacotuba-Cafundó, possui cerca de 450 hectares de Mata Atlântica, com árvores centenárias.


O espaço conta com trilhas, pontes suspensas, área para piquenique, banheiros e playground, oferecendo opções tanto para quem gosta de caminhar em meio à natureza quanto para quem busca um passeio ao ar livre em família.


A entrada é gratuita e a Flona fica aberta de terça a domingo, das 8h às 16h.

Parque Estadual de Pedra Azul
Parque Estadual de Pedra Azul
Parque Estadual de Pedra Azul Giovana Duarte

Na Região Serrana do Espírito Santo, o Parque Estadual de Pedra Azul é uma das principais áreas de preservação da Mata Atlântica no Estado.


Com cerca de 1.300 hectares, o parque abriga espécies de bromélias, orquídeas e samambaias típicas do bioma, além das paisagens que fazem da região um dos destinos turísticos mais conhecidos das montanhas capixabas.


A entrada é gratuita e o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 16h.

Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa
Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa
Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa Giovana Duarte

Também na região serrana, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, atual Instituto Nacional da Mata Atlântica, é referência nacional em estudos e preservação da Mata Atlântica.


Fundado pelo célebre ecologista Augusto Ruschi, o espaço possui uma área verde de 77 mil metros quadrados e reúne milhares de espécies catalogadas da fauna e da flora da Mata Atlântica.


Além de ser um espaço de pesquisa e preservação, o local também é uma opção de passeio para quem visita Santa Teresa e quer conhecer mais sobre a biodiversidade da região.


A entrada é gratuita e o espaço fica aberto de terça a domingo, das 8h às 17h.

Turismo e preservação

Conhecer as florestas capixabas é também uma forma de valorizar a biodiversidade do Estado. Ao visitar esses espaços, o turista pode contribuir para a preservação adotando práticas responsáveis, como não deixar lixo, respeitar as trilhas e seguir as orientações de cada área de conservação.


Neste Dia da Árvore, o convite é aproveitar os destinos naturais do Espírito Santo e conhecer de perto as florestas que ajudam a proteger a biodiversidade e os recursos naturais do Estado.

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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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