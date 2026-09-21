Dia da Árvore: 3 destinos no ES para se conectar com a natureza

O Espírito Santo é mais do que praias e montanhas. O Estado também abriga importantes áreas de Mata Atlântica, com uma biodiversidade que faz das florestas capixabas destinos para quem busca contato com a natureza e turismo consciente.





Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é na região central da Mata Atlântica, entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia, que está concentrada a maior riqueza de árvores do planeta. Paradoxalmente, o Espírito Santo possui mais de 750 espécies de sua flora sob algum grau de ameaça de extinção.





Por isso, unir preservação e turismo consciente é fundamental. Preservar as florestas também significa proteger os destinos naturais do Espírito Santo e garantir que eles continuem podendo ser visitados.





No Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, confira três florestas e áreas verdes capixabas que podem entrar no roteiro de quem gosta de natureza.