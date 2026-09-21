Do voto feminino à habitação popular: quem foi Carmen Portinho, pioneira do feminismo no Brasil

A professora Goulart ainda acrescenta que urbanismo é "poder sobre o espaço", é "decidir como as pessoas vão morar, circular e viver". "E Portinho não ocupou esse lugar apenas para provar que uma mulher era capaz; ela usou esse poder com um projeto social, à frente do Departamento de Habitação Popular, em obras como o Pedregulho, aqui no Rio", diz Goulart. "Não à toa enfrentou o machismo dos colegas o tempo todo."