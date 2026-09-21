AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Acordo do Rio Doce está só começando e vai exigir governança
Opinião da Gazeta

Acordo do Rio Doce está só começando e vai exigir governança

Os candidatos a eleições deste ano devem ser preparar para essa atuação. A responsabilidade na gestão desses valores é o que vai determinar os bons resultados

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

21 set 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Rio Doce no Espírito Santo
Rio Doce no Espírito Santo Edson Chagas/Arquivo

A repactuação que gerou o Novo Acordo do Rio Doce está prestes a completar dois anos de homologação, em novembro, e teremos pela frente mais 18 anos para o cumprimento das obrigações e repasse integral dos recursos. São duas décadas que vão atravessar gestões estaduais e exigir governança e transparência para que venham os resultados que mais importam: as contrapartidas para as vítimas da tragédia de Mariana, em 2015.


Esse acordo deve ser encarado como uma política de Estado e quem estiver no Palácio Anchieta terá um compromisso já firmado no planejamento e na execução de políticas públicas de reparação e compensação aos municípios afetados pela lama no Rio Doce. E quem estiver na bancada capixaba em Brasília deverá acompanhar e cobrar os compromissos da União dentro do acordo.


Para o Espírito Santo, que teve 11 cidades afetadas, são R$ 40 bilhões destinados a projetos na saúde, no saneamento, nos fundos ambiental e de enchentes. Sendo que, desse valor, R$ 17 bilhões serão geridos diretamente pelo Executivo estadual. A modernização da BR 262, uma demanda de infraestrutura que já levou tempo demais para começar a sair do papel, está contemplada com R$ 2,3 bilhões.


Outro ponto importante são as instâncias estaduais para participação e controle social, para o acompanhamento das ações que ficarem sob responsabilidade dos entes federados, no caso Minas Gerais e Espírito Santo. 


São esses canais que vão dar transparência aos passos dados com esses recursos bilionários, e tanto governador como senadores e deputados estaduais e federais fazem parte disso. Os candidatos a eleições deste ano devem ser preparar para essa atuação. A responsabilidade na gestão desses valores é o que vai determinar os bons resultados.


O Novo Acordo do Rio Doce pode ser controverso, mas é considerado a maior iniciativa de reparação da história do Brasil e deve ser encarado com a seriedade que merece  por quem chegar aos cargos pleiteados neste ano. O que se espera é que municípios e população prejudicados consigam se reorganizar com esses repasses, para que os impactos sociais e ambientais sejam ao menos reduzidos.

LEIA MAIS EDITORIAIS 

Roubos, furtos e golpes precisam estar na mira dos candidatos

Transição energética no ES não é questão de escolha

Saúde pública no ES e o desafio da redução das desigualdades regionais

STF deve confirmar compromisso com a própria credibilidade

Chegou a hora de saber o que pensam os candidatos ao Senado do ES

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Rio Doce Lama no rio Doce Governo do ES Eleições Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem foi preso em Guarapari
Suspeito de torturar usuários de drogas e moradores é preso em Guarapari
Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo do ES, Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço
Os pontos altos do debate A Gazeta/CBN Vitória e as estratégias de Helder, Ricardo e Pazolini
Imagem de destaque
Folhas murchas e raízes danificadas? Veja como o clima pode afetar as plantas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados