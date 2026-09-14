Chegou a hora de saber o que pensam os candidatos ao Senado do ES

O que cada candidato do Espírito Santo às duas cadeiras abertas no Senado pensa sobre os temas que se fazem presentes na pauta legislativa?





Da escala 6x1 ao aumento do rigor legislativo para líderes e integrantes de organizações criminosas, há uma agenda extensa que mobiliza o país. Saber como os candidatos se posicionam é essencial para a decisão do eleitor.





Além disso, conhecer e entender as propostas que vão protagonizar a própria atuação desses candidatos na Casa que representa os estados brasileiros vai ajudar a formar o repertório exposto ao público, indo além da campanha na TV e nas redes sociais. É isso que, a partir desta segunda-feira (14), às 10h, se pretende com a nova jornada de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória.





As sabatinas são uma etapa fundamental dentro da cobertura da Rede Gazeta por selar o compromisso com a informação qualificada, para fortalecer o debate de ideias.





As participações foram definidas pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES): estão aptos à sabatina os candidatos que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.





Os candidatos que ficaram de fora serão contemplados com uma entrevista gravada, de 3 minutos, também veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória.





A escolha dos senadores, nesta eleição, está sendo considerada crucial para a governabilidade do país. A renovação do Senado nesta eleições, com 54 vagas em disputa, pode consolidar influência política dos partidos e determinar o controle da agenda legislativa.





O eleitor capixaba precisa estar antenado e ciente do papel de cada senador nesse cenário político. E cada candidato deve assumir a responsabilidade de levar a boa política ao Congresso para defender os interesses do Espírito Santo.



