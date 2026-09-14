AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Chegou a hora de saber o que pensam os candidatos ao Senado do ES
Opinião da Gazeta

Chegou a hora de saber o que pensam os candidatos ao Senado do ES

Cada candidato deve assumir a responsabilidade de levar a boa política ao Congresso para defender os interesses do Espírito Santo

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

14 set 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Plenário do Senado Federal
Plenário do Senado Federal Carlos Moura/Agência Senado

O que cada candidato do Espírito Santo às duas cadeiras abertas no Senado pensa sobre os temas que se fazem presentes na pauta legislativa? 


Da escala 6x1 ao aumento do rigor legislativo para líderes e integrantes de organizações criminosas, há uma agenda extensa que mobiliza o país. Saber como os candidatos se posicionam é essencial para a decisão do eleitor.


Além disso, conhecer e entender as propostas que vão protagonizar a própria atuação desses candidatos na Casa que representa os estados brasileiros vai ajudar a formar o repertório exposto ao público, indo além da campanha na TV e nas redes sociais. É isso que, a partir desta segunda-feira (14), às 10h, se pretende com a nova jornada de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória.


As sabatinas são uma etapa fundamental dentro da cobertura da Rede Gazeta por selar o compromisso com a informação qualificada, para fortalecer o debate de ideias. 


As participações foram definidas pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES): estão aptos à sabatina os candidatos que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto. 


Os candidatos que ficaram de fora serão contemplados com uma entrevista gravada, de 3 minutos, também veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória.


A escolha dos senadores, nesta eleição, está sendo considerada crucial para a governabilidade do país. A renovação do Senado nesta eleições, com 54 vagas em disputa, pode consolidar influência política dos partidos e determinar o controle da agenda legislativa. 


O eleitor capixaba precisa estar antenado e ciente do papel de cada senador nesse cenário político. E cada candidato deve assumir a responsabilidade de levar a boa política ao Congresso para defender os interesses do Espírito Santo.


Leia Mais Sobre o Caso 

Pedágio do tráfico no ES não pode mais ter vez

Espírito Santo deve levar a sério as lições dos tarifaços

Grande Vitória: os problemas são comuns, as soluções também precisam ser

Sobre mudanças climáticas, o mais prudente ainda é se preparar para o pior

O eleitor tem direito de escolher com informação

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Sabatina Senado Federal Senador
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STF não decide sobre Alexandre Moraes e Mendonça e crise se prolonga
Imagem de destaque
Fraude em abastecimentos causa prejuízo de R$ 800 mil em Venda Nova
Imagem BBC Brasil
Moraes e Mendonça deveriam ser impedidos de votar? Juristas respondem perguntas de leitores da BBC sobre sessão histórica do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados