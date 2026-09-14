A nova Torre de Babel: o escândalo do Banco Master e a incomunicabilidade do poder

O que se descortina nas investigações recentes sobre a derrocada e as teias de influência do Banco Master, revelando fraudes sistêmicas, fundos cruzados e conexões escusas com o ápice da República, é a radiografia exata de uma modernidade que converteu o mercado financeiro e as instituições de controle em uma nova Babel.





Nessa estrutura moderna, a linguagem única foi substituída pelo tecnocracismo frio, pela engenharia financeira predatória e pelo pragmatismo cínico. Prometeu-se eficiência, mas entregou-se a rapina institucionalizada. O topo da torre, representado pelo conluio entre o capital desregulado e o poder político ou judicial desmedido, passou a operar em uma órbita rarefeita, impermeável aos abalos que sacodem a vida real do cidadão comum.









O que assombra na crise atual não é apenas a magnitude dos rombos financeiros ou a gravidade das suspeitas que atingem a mais alta Corte de Justiça do país, mas a naturalização com que o Estado de Direito foi instrumentalizado. Assim como os construtores de Babel sacrificaram o homem concreto em nome do monumento, o sistema permitiu que a ética coletiva fosse dilapidada para sustentar um arranjo de interesses oligárquicos.





Na arquitetura da cupidez, a matemática é cruel: para que o topo se sustente nas alturas, a base precisa afundar. O escândalo do Banco Master expõe a face mais perversa de um capitalismo de compadrio onde o vulnerável — o correntista lesado, o aposentado enredado em fraudes e o contribuinte anônimo — cumpre estritamente o papel de escada. O pobre torna-se o degrau utilitário de uma elite que perdeu completamente a noção de limite, de decoro e de solidariedade republicana.





Quando a justiça deixa de ser a guardiã da equidade para se converter em refém de gabinetes ensimesmados, o resultado é a repetição exata do mito bíblico: a confusão das línguas. A sociedade civil e as instâncias de poder já não se compreendem. Os discursos oficiais sobre legalidade soam como ruídos incompreensíveis diante de decisões opacas, inquéritos avocados sob medida e o esgarçamento óbvio do pacto republicano.