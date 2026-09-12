Suprema indecisão: uma das grandes provas de fogo a que foi submetido o STF

Em 11 de novembro, buscando assegurar a posse do eleito, o ministro da Guerra Henrique Teixeira Lott liderou um movimento militar que afastou Carlos Luz, o chamado Golpe Preventivo. Nereu Ramos, presidente do Senado, assumiu a Presidência com o propósito de transmitir o cargo a Juscelino. Dias depois, recuperado, Café Filho anunciou que pretendia retornar ao cargo.





Não voltou.





Sua residência foi cercada pelo Exército e tanques impediam que reassumisse a Presidência. O Congresso declarou seu impedimento e aprovou o estado de sítio. Café Filho, então, recorreu ao STF, impetrando o Mandado de Segurança nº 3.557.





O julgamento produziu uma das manifestações mais impressionantes da história do Supremo.

O ministro Nelson Hungria afirmou que Café Filho não estava impedido de voltar à Presidência apenas por decisão do Congresso. Havia outra força.





E usou palavras que podem causar espanto: os tanques e as baionetas, disse, estavam acima das leis, da Constituição e, portanto, do STF. O Judiciário, disse, não dispunha da espada de Alexandre; a sua era apenas um símbolo. Diante das armas, uma ordem judicial poderia se transformar numa declaração sem possibilidade de execução. Disse o ministro: o ilustre impetrante bateu em porta errada.





Após debates, o Supremo suspendeu o julgamento enquanto perdurasse o estado de sítio. Ou seja, decidiu não decidir.





Café Filho continuou afastado. Em janeiro de 1956, sua defesa insistiu no julgamento. O estado de sítio fora prorrogado e o Supremo manteve a suspensão.Então, o tempo fez aquilo que o Tribunal não fizera. Resolveu a questão.





Juscelino tomou posse em janeiro de 1956. Quando o STF voltou ao caso, já não havia Presidência a devolver a Café Filho. O processo terminou com uma decisão tão curta quanto eloquente: “Mandado de segurança; prejudicado por falta de objeto".





Seria fácil, sete décadas depois, condenar aqueles ministros. Seria também injusto. Ninguém sabia até onde iria uma ruptura entre a Corte e as Forças Armadas. A dimensão daquele dilema não pode ser apagada pelo conforto de quem, hoje, conhece o desfecho da história.





Mas 1955 tem algo a nos dizer.