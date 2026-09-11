Crise no STF: o que dizem os candidatos ao governo do ES

Os candidatos Helder Salomão (PT), Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) destacam que o STF é uma instituição fundamental para a democracia, mas fazem ponderações diante dos episódios recentes.





"Os fatos que vieram a público são graves. Precisam ser esclarecidos, sem proteção corporativa, sem privilégios e sem dois pesos e duas medidas", ressalta Ricardo.





Helder afirma: "O momento exige serenidade e responsabilidade. Divergências entre ministros são naturais, mas decisões conflitantes e disputas internas acabam alimentando a desconfiança da sociedade e fragilizando o próprio Supremo".





Pazolini segue no mesmo sentido, defendendo que "a independência dos Poderes é indispensável, mas deve caminhar ao lado do respeito às competências e aos limites constitucionais de cada um".





Os apontamentos dos candidatos refletem os desdobramentos da crise. Após Mendonça ter tornado públicos os diálogos de Vorcaro, ex-dono do Banco Master, com um contato atribuído ao colega ministro, Alexandre de Moraes usou o inquérito das fake news para Mendonça — que também admitiu encontro com o ex-banqueiro — responder por abuso de autoridade, crime de responsabilidade e improbidade administrativa.





E não parou por aí. Como Moraes usou relatório da Polícia Federal para sustentar sua solicitação, Mendonça adotou mais uma medida: o afastamento de Andrei Rodrigues do comando da corporação. No dia seguinte, Flávio Dino tomou uma nova decisão e reintegrou o diretor-geral ao cargo.





Por fim, para amenizar a crise, o presidente do STF, Edson Fachin, anulou as decisões de Mendonça e Dino, iniciativa que acabou mantendo Andrei na função. Em seguida, solicitou a quebra do sigilo de uma série de inquéritos relacionados ao caso Master. O ministro André Mendonça, por sua vez, atendeu ao pedido e tornou pública parte dos documentos.





Para Helder, é preciso olhar para a atuação de cada ministro com o mesmo rigor. "Não podemos aceitar que investigações avancem seletivamente sobre determinados fatos enquanto outros permanecem em segundo plano."





O candidato Breno Barcelos (Missão) avalia que não é de hoje que o STF tem extrapolado seus limites constitucionais.





"Agora, contudo, o inevitável ocorreu, e o monstro que alimentaram tornou-se uma ameaça ao próprio tecido social. Esperamos que o STF volte o quanto antes à caixinha, e que tudo isso sirva de lição."





Rafael Demuner, candidato ao governo pela Unidade Popular (UP), critica as relações de grupos financeiros com a estrutura política do país que levam a episódios de corrupção.





"O caso recente do Banco Master é um exemplo concreto de que o combate à corrupção deve atingir também os grandes esquemas financeiros e empresariais. A corrupção não pode continuar sendo economicamente vantajosa", frisa.