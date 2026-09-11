AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Presidente do STF pede retirada de sigilo do caso Master
Mundo

Presidente do STF pede retirada de sigilo do caso Master

Edson Fachin solicitou nesta quinta-feira (10/09) ao ministro André Mendonça o envio de informações relativas a uma das petições que trata do Caso Master.

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 23:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 set 2026 às 23:34
Imagem BBC Brasil
Edson Fachin pediu a André Mendonça o levantamento de sigilo de petição que será tema de encontro do plenário do STF na próxima terça-feira (15/09) Crédito: Gustavo Moreno/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, pediu nesta quinta-feira (10/09) a retirada do sigilo de parte das investigações sobre o caso Master.

Fachin solicitou ao ministro André Mendonça, relator de investigações e ações sobre o banco no STF, o envio de um HD com informações relativas a uma das petições que trata do caso, a petição 16.662 (que teve origem na petição 15.556) — com exceção de dados cujo sigilo é considerado "imprescindível".

As informações devem ser enviadas para o gabinete da presidência do STF e dos demais ministros, solicitou Fachin.

Na semana passada, Mendonça protagonizou um embate com o ministro Alexandre de Moraes no âmbito dessas investigações.

Em 1º de setembro, através da petição 16.662, Mendonça levantou o sigilo de um relatório da Polícia Federal (PF) com indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria pedido conselhos e trocado informações com Moraes.

Dois dias depois, Moraes rebateu e retirou o sigilo de relatórios da inteligência da PF sobre supostas condutas irregulares de Mendonça, o qual teria agido contra Moraes e outros colegas de tribunal.

Até então relator do polêmico Inquérito das Fake News, Moraes também havia pedido a inclusão de Mendonça nesta investigação. Na quarta-feira (09/09), Fachin decidiu tirar de Moraes a relatória deste inquérito.

O presidente do STF decidiu convocar uma sessão plenária para 15 de setembro para analisar a petição 16.662, com potencial para possível abertura de investigação contra Moraes.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 11/09/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 11/09/2026
O prefeito Kleilson Rezende e o ex-prefeito Bruno Araújo são escoltados pela Políca Federal durante exame de corpo de delito
STJ manda soltar prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário, presos desde maio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados