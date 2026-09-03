Por que é tão raro o impeachment de juízes das Supremas Cortes no mundo

Em dezembro de 2025, o ministro Gilmar Mendes chegou a decidir em caráter liminar que apenas o chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR) estaria apto a denunciar ministros do STF ao Senado por crimes de responsabilidade, suspendendo um trecho da Lei do Impeachment que dava a todo cidadão a prerrogativa de denunciar os magistrados. Além disso, sua decisão alterava o quórum necessário para abertura do pedido: de maioria simples para dois terços dos senadores.