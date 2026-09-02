André Mendonça admite encontro com Daniel Vorcaro, após vazamento de áudios: 'Uma única vez'

Não foi possível identificar quais foram as respostas de Moraes. Segundo a PF, Vorcaro enviava ao ministro capturas de tela de mensagens escritas no bloco de notas do celular, com visualização única, por isso as respostas de Moraes não ficavam armazenadas no aparelho do banqueiro. A PF conseguiu, porém, identificar os envios feitos por Vorcaro para o celular do ministro.