Quer consumir mais proteína vegetal? Veja 5 receitas saudáveis para o almoço 

Seque o tofu com papel-toalha e corte-o em cubos. Em uma tigela, tempere os cubos com a páprica defumada, o suco de limão, o molho de soja, a cúrcuma, sal e a pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o tofu e refogue até dourar todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, acrescente o alho e o gengibre e refogue rapidamente. Adicione os cogumelos e refogue em fogo médio até ficarem levemente dourados. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 1 minuto. Retorne o tofu à panela e misture delicadamente com os demais ingredientes. Acrescente o suco de limão e misture para incorporar os sabores. Finalize com as sementes de gergelim e sirva em seguida.