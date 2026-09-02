Estes alimentos fazem bem para a microbiota intestinal: veja por que incluí-los na dieta

Segundo ela, não existe um único alimento capaz de garantir uma microbiota saudável. A estratégia mais interessante é variar frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais integrais, sementes e outras fontes de fibras. “Uma rotina alimentar composta sempre pelos mesmos alimentos pode oferecer uma variedade menor de substratos à microbiota. Por isso, pequenas mudanças, como alternar frutas, incluir diferentes vegetais e variar as fontes de fibras, podem ser mais interessantes do que buscar um alimento específico com efeito milagroso”, ressalta.