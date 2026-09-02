O Centro de Vitória deixou de ser poesia

Toda cidade é construída a partir das camadas do que existiu antes. O próprio Teatro Carlos Gomes incorporou parte da estrutura do antigo Theatro Melpômene. Uma obra extraordinária foi perdida e outra passou a ocupar seu lugar.





Cidade é assim. Nunca fica pronta. Agora existe a oportunidade de conduzir essa transformação com mais inteligência, preservando aquilo que possui valor histórico e permitindo que vazios urbanos, ruínas e imóveis sem interesse específico de proteção recebam novas funções.





Prédio novo não é inimigo do patrimônio. Prédio ruim, implantado sem critério e sem compromisso com o entorno, esse sim pode ser.





O fim da peregrinação burocrática é outro avanço importante que está no licenciamento simplificado. Durante muito tempo, projetos no Centro esbarraram em uma peregrinação burocrática incompatível com a velocidade da economia.





O investidor comprava o imóvel, contratava arquitetos e engenheiros, iniciava levantamentos e só depois descobria uma sequência de dificuldades, interpretações divergentes e exigências que tornavam toda a operação imprevisível.





E o mercado imobiliário suporta muita coisa, menos imprevisibilidade. O ReAC estabelece caminhos mais simples para retrofit, novas construções, reabilitação de imóveis e projetos de Habitação de Interesse Social. Empreendimentos anteriormente classificados como Grau de Risco 4 poderão ser tratados como Grau de Risco 3 depois de parecer técnico favorável.





Em determinadas situações, uma planta de localização e um quadro de áreas simplificado poderão ser suficientes para a emissão eletrônica do alvará de execução.





A previsão apresentada é de até 10 dias para a emissão do alvará de execução e de até 90 dias nos casos que envolvam imóveis de interesse histórico.





Isso não significa construir sem responsabilidade. Significa substituir uma burocracia longa e difusa por regras mais claras, prazos conhecidos e responsabilidade objetiva dos profissionais técnicos envolvidos.





Faculdades, escolas, academias, clínicas, empresas de tecnologia, centros de treinamento, supermercados e outros estabelecimentos de maior porte passam a poder olhar com mais atenção para imóveis que antes eram considerados difíceis de ocupar.





Pense na quantidade de edifícios grandes existentes no Centro. Muitos possuem boa estrutura, localização privilegiada, acesso a transporte e uma área construída que seria caríssima para reproduzir hoje.





Em muitos casos, o problema não está no prédio. Está na dificuldade de lhe dar um novo uso. Imóvel antigo não é necessariamente imóvel obsoleto. Muitas vezes ele possui estrutura, arquitetura, localização e potencial. O que falta é uma operação viável.





Escritório também pode virar moradia. Vitória já possui regras que permitem transformar edifícios comerciais em residenciais ou de uso misto, desde que as condições técnicas e a convenção do condomínio permitam.





Isso abre uma oportunidade enorme. O Centro possui vários edifícios de salas comerciais que perderam parte de sua ocupação ao longo dos anos. Enquanto isso, a cidade precisa de moradias menores, bem localizadas e próximas do trabalho, dos serviços, do transporte e do comércio.





Por que não transformar parte desse estoque? Um edifício pode continuar tendo escritórios em alguns pavimentos e receber moradias em outros. Pode abrigar comércio no térreo, serviços nos andares seguintes e apartamentos acima.





Essa mistura de usos mantém as ruas ocupadas em diferentes horários. O escritório movimenta o Centro durante o dia. O restaurante e a atividade cultural prolongam o movimento pela noite. A moradia mantém o bairro vivo todos os dias.





Mas existe uma responsabilidade que não é apenas do poder público. Os próprios condôminos precisam compreender o momento. Não adianta a legislação abrir possibilidades, se convenções antigas, conflitos internos e medo de qualquer mudança impedirem sua aplicação.





A cidade não será transformada apenas por decreto. Os proprietários também precisam participar.