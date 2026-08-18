Índice FipeZap em Vitória: retórica não valoriza imóvel

Retórica não valoriza imóvel, tampouco desvaloriza. O que move os preços são os fundamentos: a disponibilidade de terrenos para expansão urbana, a renda que circula, as regulações que limitam a oferta e toda a economia que sustenta a demanda.





Vejamos o que os dados dizem sobre o momento em que o Espírito Santo vive.

O estado foi, em maio de 2026, aquele com o maior crescimento econômico do Brasil, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central, com alta de 4,4% no mês e 3,9% no acumulado de doze meses.





A Secretaria do Tesouro Nacional acabou de renovar, pelo terceiro ano consecutivo, a Nota A+ ao Espírito Santo em Capacidade de Pagamento, a nota máxima, em uma avaliação que considera endividamento, poupança corrente e liquidez. É o único estado com essa classificação desde a criação da avaliação.





A dívida é negativa em 52,48%, a poupança corrente representa 21,1% da Receita Corrente Líquida, a maior do país e a receita estadual cresceu 23,5% no primeiro quadrimestre de 2026.





Em investimentos projetados, são R$ 38,4 bilhões no setor de petróleo e gás até 2031, conforme o Anuário da Indústria do Petróleo e Gás da Findes, e R$ 20 bilhões adicionais pelo ES Mais+Gás até 2034.





A produção industrial capixaba cresceu 20,2% no primeiro semestre de 2026, maior índice entre os 18 locais pesquisados pelo IBGE e o varejo ampliado cresceu 7,1% em maio, segundo maior avanço do país. Entre janeiro e maio, o estado abriu 26.011 postos formais de trabalho. Isso significa que há emprego, renda e demanda habitacional contínua.





No mercado imobiliário da Grande Vitória, o 46º Censo do Sinduscon-ES, publicado no primeiro semestre de 2026, registrou 19.469 unidades em produção, alta de 30,8% sobre o período anterior. Setenta e cinco por cento dessas unidades já estão vendidas.





A relação entre unidades em construção sobre estoque disponível é saudável. A velocidade de vendas (VSO), embora um pouco menor, encontra-se em bom patamar. Esses números não descrevem um mercado inflado por especulação e, sim, um mercado com demanda real onde eventuais oscilações na velocidade das vendas, em função do significativo aumento de oferta, fazem parte do ciclo imobiliário e são naturais.