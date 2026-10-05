Os dez maiores derrotados da eleição no ES. E os dez maiores vencedores

Médico como o pai, Serginho (Podemos), herdeiro político do casal Vidigal, até foi bem votado para federal. Individualmente, ficou em 7º lugar, com 81.162 votos, sendo mais de 60 mil só na Serra, onde foi o mais votado. Mas não conseguiu se eleger, porque o Podemos só fez uma cadeira (Gilson Daniel) – efeito colateral do fenômeno Polese.





Além disso, na Serra, Pazolini ganhou por muito de Ricardo, com o dobro dos votos válidos (52% a 26%), mesmo com o apoio de Sergio Vidigal e do prefeito Weverson Meireles, cria política do ex-prefeito. Vale acrescentar que o PDT sumiu no Espírito Santo: não teve chapa de federal e não elegeu nem sequer um estadual.





Ao mesmo tempo, Audifax (PP) segue em seu inferno astral político: não fez seu sucessor, Fabio Duarte, em 2020; foi mal votado para governador em 2022; não foi para o 2º turno na Serra em 2024; agora, com 16.589 votos, não conseguiu nem se eleger deputado estadual. Colocamo-los juntos porque são duas faces de uma mesma moeda serrana.