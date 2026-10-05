'Virada surpreendente': como imprensa internacional repercutiu vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula no 1º turno

Segundo o Guardian, Donald Trump se tornou um tema central da eleição. O jornal relata que Lula acusou o presidente americano de tentar influenciar o resultado a favor de Bolsonaro para "colonizar" o Brasil e se apropriar de seus recursos naturais. Ainda de acordo com o Guardian, Trump espera que uma vitória da direita ajude a consolidar o controle dos EUA sobre a América Latina, depois da eleição de líderes alinhados a ele no Chile, na Colômbia e no Peru.