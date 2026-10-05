“Tá pensando que acabou?” A nova maratona eleitoral de Casagrande

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) foi o candidato mais votado ao Senado pelo Espírito Santo em 2026 e está com a vaga em Brasília garantida. Nesse ponto, as projeções dos institutos de pesquisa e as especulações nos bastidores se confirmaram.





Já o favoritismo incontestável do socialista… não exatamente. Casagrande nunca cantou vitória antes da hora, sempre observou que, principalmente na disputa para o cargo de senador, reviravoltas acontecem.





E quase aconteceu. A eleição do ex-governador nunca esteve ameaçada durante a apuração no domingo (4), mas por pouco ele não foi superado no pódio por outro eleito, Evair de Melo (Republicanos).





Casagrande recebeu 995.361 votos (24,70%). Evair, 982.978 (24,39%).



Mesmo se o republicano tivesse ultrapassado o socialista por um triz, nada mudaria na prática, afinal havia duas vagas para o Senado.





Os números e percentuais servem apenas para situar o tamanho eleitoral de cada um.





Na minha avaliação, é mais mérito para Evair do que demérito para Casagrande.





O resultado da corrida pelo governo estadual, entretanto, é outra história.





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O ex-governador apostou todas as fichas no governador Ricardo Ferraço (MDB) e é o principal fiador da candidatura do emedebista.





Uma eventual vitória de Ricardo é uma vitória de Casagrande. Uma eventual derrota, idem.





No momento, Ricardo está numa situação delicada. Por pouco não foi derrotado pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) já no primeiro turno.





Passou para a segunda etapa do pleito com 15,59 pontos percentuais atrás do adversário. Reverter isso vai ser difícil.





Casagrande, que foi figura central na campanha do aliado no primeiro turno, vai ter que suar muito mais agora.





Como diz o jingle do próprio Casagrande, “Tá pensando que acabou? Acabou nada”.



