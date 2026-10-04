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Eleições 2026

Pazolini e Ricardo vão disputar o segundo turno para o governo do ES

Ex-prefeito e atual governador vão disputar voto dos capixabas em segunda rodada do pleito, no próximo dia 25

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 20:17

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 out 2026 às 20:17
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para o governo do Espírito Santo
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para o governo do Espírito Santo Arte AG

A disputa pelo governo do Espírito Santo será decidida no segundo turno, após nenhum dos candidatos alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, realizado neste domingo (4). A nova votação será entre o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputaram a preferência do eleitorado capixaba em uma eleição com cinco candidatos ao Executivo estadual.


Com 99,6% das urnas apuradas, Pazolini tem 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço aparece com 34,07%. O deputado federal Helder Salomão (PT) ocupa o terceiro lugar, com 15,3% dos votos, mas não tem mais como avançar para a próxima fase da eleição. Breno Barcelos (Missão) tem 0,85% dos votos, e Rafael Demuner (UP), 0,13%.


O segundo turno, com a disputa entre Ferraço e Pazolini, será realizado no dia 25 de outubro. Até lá, os candidatos terão uma nova etapa de campanha para apresentar propostas, buscar apoio político e conquistar os eleitores que não votaram neles no primeiro turno.

Disputa repete cenário de 2022

Assim como ocorreu na eleição estadual de 2022, a escolha do próximo governador do Espírito Santo ficará para o segundo turno. Naquele ano, Renato Casagrande (PSB) e Manato (então no PL) disputaram a etapa final, vencida pelo socialista.


Em 2026, a disputa reúne dois nomes com experiência na política capixaba. Ferraço assumiu o governo estadual em abril, após Casagrande deixar o cargo para concorrer ao Senado. Antes disso, era vice-governador e integrou a chapa eleita em 2022.


Pazolini, por sua vez, deixou a Prefeitura de Vitória em abril para disputar o governo estadual. Ele também foi deputado estadual entre 2019 e 2020 e venceu a eleição para prefeito da Capital em 2020, sendo reeleito em 2024.


A candidatura de Pazolini contou com o apoio do Partido Liberal (PL), após uma aliança com o senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo.

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