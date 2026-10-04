Pazolini e Ricardo vão disputar o segundo turno para o governo do ES

A disputa pelo governo do Espírito Santo será decidida no segundo turno, após nenhum dos candidatos alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, realizado neste domingo (4). A nova votação será entre o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputaram a preferência do eleitorado capixaba em uma eleição com cinco candidatos ao Executivo estadual.





Com 99,6% das urnas apuradas, Pazolini tem 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço aparece com 34,07%. O deputado federal Helder Salomão (PT) ocupa o terceiro lugar, com 15,3% dos votos, mas não tem mais como avançar para a próxima fase da eleição. Breno Barcelos (Missão) tem 0,85% dos votos, e Rafael Demuner (UP), 0,13%.





O segundo turno, com a disputa entre Ferraço e Pazolini, será realizado no dia 25 de outubro. Até lá, os candidatos terão uma nova etapa de campanha para apresentar propostas, buscar apoio político e conquistar os eleitores que não votaram neles no primeiro turno.