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Foco no futuro

Revista EducarES 2026 discute os desafios de aprender e trabalhar na era da distração

Publicação interativa aborda os impactos da hiperconexão na atenção de crianças e jovens e reúne dicas para melhorar a concentração, além de conteúdos sobre inteligência artificial, carreira, letramento digital e novidades na educação do Espírito Santo

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 14:36

Publicado em 

02 set 2026 às 14:36
Revista EducarES 2026 aborda como ter foco para estudar e trabalhar em um mundo hiperconectado
Revista EducarES 2026 aborda como ter foco para estudar e trabalhar em um mundo hiperconectado Estúdio Gazeta

Notificações, vídeos curtos, redes sociais com um feed infinito, jogos e outras plataformas digitais fazem parte da rotina de crianças, adolescentes e jovens. Em meio a tantos estímulos, manter a concentração, aprofundar uma ideia e dedicar tempo a atividades que exigem atenção se tornou um desafio dentro e fora da escola.


Como aprender e se preparar para o futuro em um ambiente em que a atenção é disputada o tempo todo? Essa é uma das questões discutidas pela Revista EducarES 2026, lançada nesta quarta-feira (2), durante o EducarES 2026, no Centro de Convenções de Vitória. Nesta edição, a publicação aborda os impactos da hiperconexão na educação, nas escolhas profissionais e na relação dos jovens com a tecnologia.

Com o tema “Foco no futuro: como ensinar, aprender e trabalhar na era da distração”, a publicação em formato digital e interativo reúne reportagens, entrevistas e análises de especialistas sobre os efeitos do excesso de estímulos e os caminhos para recuperar a capacidade de concentração. A revista também mostra como escolas estão lidando com a restrição ao uso de celulares e apresenta estratégias para tornar as aulas mais participativas.


A edição também aborda o uso consciente da inteligência artificial (IA) nos estudos, a importância do letramento digital no combate à desinformação, o desenvolvimento de habilidades valorizadas no mercado de trabalho e as possibilidades de escolha profissional para os jovens.


A publicação traz ainda uma entrevista com o ator, humorista e roteirista Marcos Veras, apresentador do EducarES 2026. Ele fala sobre atenção, criatividade, escuta, originalidade e os desafios de se manter conectado sem perder a capacidade de se desconectar.


Na área de educação, a revista apresenta estratégias de protagonismo e metodologias que utilizam tecnologia para ampliar o engajamento dos estudantes. Também mostra como escolas e instituições de ensino do Espírito Santo estão se preparando para 2027, com novos cursos, investimentos em tecnologia, intercâmbios, unidades e serviços voltados à comunidade.


A Revista EducarES 2026 é digital e interativa. Para acessar a publicação e conferir todos os conteúdos, clique aqui ou na imagem abaixo.


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