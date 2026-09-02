Revista EducarES 2026 discute os desafios de aprender e trabalhar na era da distração

Com o tema “Foco no futuro: como ensinar, aprender e trabalhar na era da distração”, a publicação em formato digital e interativo reúne reportagens, entrevistas e análises de especialistas sobre os efeitos do excesso de estímulos e os caminhos para recuperar a capacidade de concentração. A revista também mostra como escolas estão lidando com a restrição ao uso de celulares e apresenta estratégias para tornar as aulas mais participativas.





A edição também aborda o uso consciente da inteligência artificial (IA) nos estudos, a importância do letramento digital no combate à desinformação, o desenvolvimento de habilidades valorizadas no mercado de trabalho e as possibilidades de escolha profissional para os jovens.





A publicação traz ainda uma entrevista com o ator, humorista e roteirista Marcos Veras, apresentador do EducarES 2026. Ele fala sobre atenção, criatividade, escuta, originalidade e os desafios de se manter conectado sem perder a capacidade de se desconectar.





Na área de educação, a revista apresenta estratégias de protagonismo e metodologias que utilizam tecnologia para ampliar o engajamento dos estudantes. Também mostra como escolas e instituições de ensino do Espírito Santo estão se preparando para 2027, com novos cursos, investimentos em tecnologia, intercâmbios, unidades e serviços voltados à comunidade.





A Revista EducarES 2026 é digital e interativa. Para acessar a publicação e conferir todos os conteúdos, clique aqui ou na imagem abaixo.



