Enem 2026: suplementos para memória e concentração funcionam mesmo?

“Uma alimentação equilibrada fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo, inclusive do sistema nervoso. Quando existe uma deficiência nutricional, a suplementação orientada por um profissional pode contribuir para a correção desse quadro. Porém, isso não significa que o consumo de suplementos, por si só, vá melhorar a memória ou a concentração de uma pessoa que já possui uma alimentação adequada”, explica.