Não consegue se desligar de uma relação que terminou? Entenda o que é divórcio energético

Depois, escreva também aquilo que deseja recuperar para si: autoestima, tranquilidade, liberdade, confiança e disposição para recomeçar. Leia em voz alta e faça uma declaração de encerramento, como: “Eu agradeço pelo que vivi, libero o que não me pertence mais e escolho seguir o meu caminho em paz”. O papel pode ser rasgado e descartado como símbolo de encerramento. Mais do que o ritual em si, o significado está na intenção de fechar um ciclo e voltar a olhar para a própria vida.