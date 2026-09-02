Eduardo Moscovis traz peça “O Motociclista no Globo da Morte” ao ES; saiba mais

A partir daí, surgiram outras questões: por que assassinos, psicopatas e serial killers despertam fascínio e, em alguns casos, até idolatria? E de que maneira a exposição constante a imagens violentas pode alterar a percepção do público sobre a própria violência?





Para Netto, a multiplicação de câmeras e a presença permanente da internet podem contribuir para a banalização desses acontecimentos. "O espetáculo nasce menos como uma tentativa de oferecer respostas e mais como um convite à reflexão", afirma Netto.





O título também carrega essa ideia. O “globo da morte”, tradicional atração circense em que motociclistas percorrem uma estrutura esférica em alta velocidade, funciona como metáfora para uma situação de risco permanente. Na peça, a sensação é de que a catástrofe pode acontecer a qualquer momento.





As escolhas de Rodrigo Portella reforçam o caráter psicológico da história. Em vez de apostar em um cenário carregado de elementos, o diretor optou por uma estrutura minimalista, deixando que a imaginação do público complete aquilo que não está concretamente no palco.





A opção também coloca Moscovis diante de um dos desafios característicos do monólogo: sustentar sozinho a relação com a plateia durante toda a apresentação.