Número usado como contato de Moraes aparece ligado a contas digitais no TikTok e aplicativos de celular

Ao longo do documento da PF, o nome do ministro aparece entre aspas, em referência a como estava registrado na agenda de Vorcaro, e as conversas são descritas como "possíveis interações" entre os dois. No aparelho, segundo o relatório, Vorcaro mantinha quatro registros relacionados ao mesmo número: "Alexandre de Moraes BRASILIA", "Novo", "STF TSE NOVO" e "Eu STF".