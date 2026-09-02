Setembro Amarelo: 7 livros sobre valorização da vida

Em uma rotina marcada pelo excesso de estímulos e pelas constantes cobranças, reservar um momento para o silêncio e para olhar para o próprio mundo interior pode ser um importante exercício de autocuidado . É com essa proposta que a escritora e psicóloga clínica Karina Picon apresenta uma obra que utiliza o desenho livre, as cores e os traços como caminhos para estimular a reflexão, a expressão das emoções e o autoconhecimento.