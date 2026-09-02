STF deve blindar Moraes de investigação, diz especialista: 'Ainda não vi ministros do Supremo perderem nada em qualquer cenário'

Os últimos dias estão indicando que o ministro Mendonça quer que seja levado ao plenário essa discussão sobre se o ministro Alexandre de Moraes vai ser investigado formalmente ou não. Vamos ver se isso realmente vai ser submetido ao plenário. Vamos ver se a discussão vai ser pública. Vamos ver se a decisão vai ser sigilosa ou pública. E vamos ver qual vai ser a decisão.