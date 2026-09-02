André Stein disputa Sul-Americano de vôlei de praia e foca em mais uma olimpíada

O caminho para Los Angeles passa por João Pessoa, na Paraíba. A partir desta quinta-feira, André Stein e Renato entram em quadra no Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, competição que vale uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2028. O campeão masculino garante ao país nas Olimpíadas, embora a classificação da dupla ainda dependa do ranking mundial.
A competição também marca mais um capítulo da nova fase de André Stein. Depois de um período afastado das quadras após os Jogos de Paris, o capixaba retomou a carreira ao lado de Renato e rapidamente entrosaram e já obteviveram grandes resultados.
"Eu acho que aconteceu bem rápido a adaptação. A gente já se conhecia em João Pessoa, treinava junto ali, mas ele com uma dupla e eu com outra. Isso facilitou muito. A gente já se conhecia fora de quadra e, dentro de quadra também foi o que eu esperava mesmo. Olhando para o estilo de jogo dele e o meu estilo de jogo", disse André.
O Sul-Americano aparece agora como uma oportunidade de colocar o novo projeto diante de uma competição com peso olímpico. André sabe que o título não garante diretamente a classificação da dupla para Los Angeles, mas pode assegurar ao Brasil uma vaga. Ainda assim, o principal objetivo é permanecer entre os melhores do mundo durante a corrida olímpica e conquistar a classificação pelo ranking.
"Vir de uma final num nível muito forte, que é o circuito mundial, com certeza nos dá a confiança extra dentro de quadra para jogar esse sul-americano. A gente sabe que é um torneio muito importante, e ser convocado para jogar um Sul-Americano que vale uma vaga Olímpica tem um peso, e a gente quer ir lá para ganhar", ressaltou o atleta.
Ano de reconstrução e foco em LA 2028
André escolheu passar um período longe das quadras desde a sua despedida das Olimpíadas de Paris-2024, e retornou às atividades no começo deste ano. Para o campeão mundial de 2017, a pausa serviu para olhar para a própria rotina de outra maneira e valorizar novamente os treinos e as competições.
"Para a minha cabeça, realmente era o objetivo dar essa pausa e entender, levar de um jeito mais tranquilo. Para mim, acho que funcionou super. Estou bem feliz com esse ano de volta e acho que as coisas estão andando bem e com muita tranquilidade", disse André.
A dupla já conquistou duas medalhas de ouro e, atualmente, lidera o ranking do Circuito Brasileiro. Além disso, chegaram à final da última etapa do Circuito Mundial do Elite 16, disputado em Montreal, no Canadá.
"Eu voltei pensando passo a passo. Ainda esse ano, para mim, era um ano de reconstrução, de montar um CT, de montar uma equipe nova. E esse objetivo foi concluído e já está começando a dar resultados. Agora a gente começa a vislumbrar: "tá bom, tem a outra Olimpíada... eu acho que dá". A Corrida Olímpica começa já no final desse ano, mas o principal ano é o próximo, e a gente tem que tentar manter esse nível mais lá em cima para garantir uma vaga", concluiu o capixaba.