André Stein disputa Sul-Americano de vôlei de praia e foca em mais uma olimpíada

O caminho para Los Angeles passa por João Pessoa, na Paraíba. A partir desta quinta-feira, André Stein e Renato entram em quadra no Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, competição que vale uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2028. O campeão masculino garante ao país nas Olimpíadas, embora a classificação da dupla ainda dependa do ranking mundial.





A competição também marca mais um capítulo da nova fase de André Stein. Depois de um período afastado das quadras após os Jogos de Paris, o capixaba retomou a carreira ao lado de Renato e rapidamente entrosaram e já obteviveram grandes resultados.





"Eu acho que aconteceu bem rápido a adaptação. A gente já se conhecia em João Pessoa, treinava junto ali, mas ele com uma dupla e eu com outra. Isso facilitou muito. A gente já se conhecia fora de quadra e, dentro de quadra também foi o que eu esperava mesmo. Olhando para o estilo de jogo dele e o meu estilo de jogo", disse André.



