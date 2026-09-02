Helder tenta convencer que é mais do que um palanque para Lula no ES

Se for só para ser palanque do presidente, a gente encontra um outro nome que possa disputar, até porque é fundamental a governabilidade e o número de deputados
Helder Salomão (PT) Candidato ao governo do ES
"Eu tenho um programa de governo que foi discutido durante 8 meses, que está aberto a novas contribuições, que tem 11 eixos e tem 276 compromissos que nós estamos dialogando com o povo capixaba. É para valer", completou.
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"Recorrendo aos meus pais de novo, o meu pai falava comigo: 'Não faça nada errado, meu filho, porque a gente não pode apoiar o erro do filho'. Eu falo isso para a Sofia e para o Pedro: 'não pratiquem nenhum ato que possa desabonar a sua conduta, porque eu como pai não poderei passar a mão na cabeça de vocês'. Tá acontecendo aqui no estado... Eu não quero falar especificamente da questão dos filhos de ninguém, mas há um claro conflito de interesses no caso da Apex".
"O que me preocupa não é se tem filho de A ou B, o que me preocupa são os impactos na economia capixaba do que aconteceu em relação à Apex."
Helder também tratou de temas estaduais ao falar sobre câmeras corporais para policiais, tarifa zero no Transcol e metrô de superfície. Além de uma IA capixaba.
Ele mencionou o nome de Lula ao dizer que conta com o apoio do presidente na campanha, embora a vinda do líder maior dos petistas seja incerta.
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