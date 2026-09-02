Helder tenta convencer que é mais do que um palanque para Lula no ES

A questão que fica no ar é: será que a candidatura de Helder não é, prioritariamente, uma forma de garantir um palanque estadual para reforçar a campanha pela reeleição de Lula?





Afinal, a corrida pelo Palácio do Planalto é acirrada e cada voto conta.









"De jeito nenhum. Eu, se fosse candidato à reeleição, teria muita chance de reeleição. Fui o deputado federal mais votado (do Espírito Santo, em 2022). Mas eu tenho outra característica: eu não fico preso a cargos", respondeu o petista.