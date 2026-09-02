Helder defende tarifa zero no transporte público e plano para metrô de superfície

Candidato pelo PT ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o deputado federal Helder Salomão disse que vai implementar no Estado medidas em prol da mobilidade urbana, pauta que afirma defender como política de Estado, não apenas de governo.
Nessa área, o petista disse que, caso eleito, priorizará ainda a acessibilidade financeira da população aos serviços, com tarifa zero no transporte urbano (gratuidade). Ele reforçou, ainda, a importância do planejamento no longo prazo para transporte público de alta capacidade, a exemplo do VLT (sigla para veículo leve sobre trilhos — metrô de superfície) e do BRT (bus rapid transit, ou transporte rápido por ônibus — com corredores exclusivos para esses veículos).
As declarações de Helder Salomão foram dadas em sabatina realizada na manhã desta quarta-feira (2) por A Gazeta e CBN Vitória, na sede da Rede Gazeta.
Especificamente sobre a proposta de tarifa zero na Grande Vitória, o candidato disse que esse avanço virá com estudo técnico e com a implementação gradual, estudando os subsídios que hoje são oferecidos pelo governo do Estado.
A gratuidade no transporte público, acrescentou, seria fundamentada em um estudo técnico e na criação de um grupo de trabalho, com envolvimento dos municípios da Grande Vitória, seguindo os caminhos sugeridos pela auditoria feita pelo Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES).
“Esse estudo aponta que o Estado já oferece um subsídio de mais de R$ 350 milhões para custear o sistema de transporte na Grande Vitória”, reforça o candidato.
O petista afirma que a constituição de grupo de trabalho técnico, sugerido pelo Ministério Público de Contas, apontará as condições financeiras, econômicas e extratarifárias, para a implementação paulatina da tarifa zero, de acordo com as limitações financeiras e orçamentárias do Estado e em parceria com municípios da Grande Vitória.
“Nós precisamos melhorar o sistema de transporte (público) e garantir o transporte como um direito universal. E só faremos isso com muita responsabilidade”, afirmou o candidato do PT.
Quanto às melhorias previstas para a mobilidade urbana, a exemplo das propostas de BRT e VLT, citadas pela colunista Vilmara Fernandes, Helder Salomão ponderou a relevância de se pensar em projetos que sejam planejados também no longo prazo. “Nós não podemos pensar a mobilidade urbana como algo de governo, mas como política de Estado. E não dá para mim nem qualquer outro candidato dizer que fará algo em quatro anos”, argumenta.
Como exemplo, citou as datas em que foram feitas as obras das três pontes que ligam Vitória a Vila Velha (uma delas integrando também a Cariacica). Considerou essas as últimas grandes estruturas construídas no campo mobilidade pelo governo do Estado. No mais, de acordo com o candidato, foram gastos recursos estaduais apenas com projeto que não foram adiante para execução.
Foram contratados três estudos, que gastaram quase R$ 70 milhões, e esses estudos foram abandonados
Helder Salomão, deputado Federal e candidato a governador do ES
Helder disse que os estudos da Quarta Ponte, do BRT e do túnel submerso para ligar Vitória a Vila Velha, estão todos “engavetados”. “Se a gente gasta quase R$ 70 milhões, como foi feito nos últimos anos, em projetos que ficam na gaveta, é como se esse dinheiro fosse pro lixo”, destacou.
Para reverter essa situação, o candidato aposta no compromisso de aprofundar o estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre mobilidade urbana, em busca de uma resposta efetiva e organizada para os próximos anos e décadas.
Helder disse acreditar num modelo de transporte de alta capacidade, cujos projetos e execuções, dada a complexidade, não podem ser concluídos em apenas quatro anos. “É um estudo que a gente comece a implementar no nosso governo, mas não pode ser um estudo para um governo, porque não dá tempo.”
E prometeu: “Nós vamos fazer um estudo sério, vamos implementar o que for possível no nosso governo, inclusive com os corredores exclusivos de transporte, para ônibus, o BRT, e vamos deixar um estudo que não pode ser do governador Helder Salomão. O estudo tem que ser apropriado pelos empresários, pelos trabalhadores, pelos municípios, porque também não dá para pensar só da ótica do governo do Estado”.
De acordo com o petista, o dinheiro para essas obras de mobilidade viria de recursos próprios do Estado e, também, do governo federal ou de financiamento de organismos internacionais. “Eu já conversei com o presidente Lula sobre isso, que tem apoiado a implantação de transporte de alta capacidade em outras cidades brasileiras”, garantiu Helder.
A participação de Helder Salomão, nesta quarta-feira (2), encerrou as sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos a governador do Espírito Santo durante esta semana. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi recebido na terça-feira (1º) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), na segunda-feira (31).