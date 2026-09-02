Helder defende tarifa zero no transporte público e plano para metrô de superfície

Candidato pelo PT ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o deputado federal Helder Salomão disse que vai implementar no Estado medidas em prol da mobilidade urbana, pauta que afirma defender como política de Estado, não apenas de governo.





Nessa área, o petista disse que, caso eleito, priorizará ainda a acessibilidade financeira da população aos serviços, com tarifa zero no transporte urbano (gratuidade). Ele reforçou, ainda, a importância do planejamento no longo prazo para transporte público de alta capacidade, a exemplo do VLT (sigla para veículo leve sobre trilhos — metrô de superfície) e do BRT (bus rapid transit, ou transporte rápido por ônibus — com corredores exclusivos para esses veículos).



As declarações de Helder Salomão foram dadas em sabatina realizada na manhã desta quarta-feira (2) por A Gazeta e CBN Vitória, na sede da Rede Gazeta.



Especificamente sobre a proposta de tarifa zero na Grande Vitória, o candidato disse que esse avanço virá com estudo técnico e com a implementação gradual, estudando os subsídios que hoje são oferecidos pelo governo do Estado.