Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com Helder Salomão

Foram sabatinados os candidatos que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na mais recente pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada na última quinta-feira (27). A ordem das participações também seguiu o cenário estimulado do levantamento.

Ricardo Ferraço (MDB) foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira (31), após alcançar 35% das intenções de voto; Lorenzo Pazolini (Republicanos), que teve 28% das menções, participou na terça-feira (1º); e Helder Salomão alcançou 10%, encerrando a série.

A jornalista Fernanda Queiroz, âncora da CBN Vitória, conduziu as sabatinas, que tiveram duração de uma hora, ao lado dos colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.

A transmissão está disponível nas mais diversas plataformas da CBN Vitória e de A Gazeta: site, redes sociais e streaming.

Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.