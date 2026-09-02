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Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com Helder Salomão

Candidato do PT ao governo do Estado foi o último entrevistado ao vivo pelos jornalistas da Rede Gazeta

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 05:00

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

02 set 2026 às 05:00

Candidato a governador do Espírito Santo nas eleições deste ano, o deputado federal Helder Salomão (PT) encerrou, na manhã desta quarta-feira (2), a rodada de sabatinas realizada por A Gazeta e CBN Vitória com os postulantes ao cargo, com transmissão ao vivo e multiplataforma.


O petista foi o terceiro convidado para participar das entrevistas, conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e acordadas com as equipes dos concorrentes. 

Foram sabatinados os candidatos que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na mais recente pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada na última quinta-feira (27). A ordem das participações também seguiu o cenário estimulado do levantamento. 


Ricardo Ferraço (MDB) foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira (31), após alcançar 35% das intenções de voto; Lorenzo Pazolini (Republicanos), que teve 28% das menções, participou na terça-feira (1º); e Helder Salomão alcançou 10%, encerrando a série.


A jornalista Fernanda Queiroz, âncora da CBN Vitória, conduziu as sabatinas, que tiveram duração de uma hora, ao lado dos colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.


A transmissão está disponível nas mais diversas plataformas da CBN Vitória e de A Gazeta: site, redes sociais e streaming.


Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.

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